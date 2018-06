Oportunitate spectaculoasă pentru oamenii de afaceri români să pătrundă pe piața SUA

Fără doar și poate Statele Unite al Americii sunt una din cele mai mari piețe. Orice om de afaceri ar fi încântat să poate accede pe o asemenea piață. Dacă până acum să ajungi pe această piață era fie imposibilă, fie cu mari eforturi, de acum ea va fi cât se poate de facilă.

Nu e vorba de nici o magie la mijloc. Pur și simplu un om care vine din zona de business și care a trecut și prin zona administrativă la cel mai înalt nivel în România și-a dat seama de oportunitate și a gând un sistem care va facilita interacțiunea foarte ușoară între oamenii de afaceri români și piața americană.

Este vorba de fostul ministru pentru IMM-uri, Ilan Laufer, care va lansa Smart Start USA, o soluție concepută exact pentru a satisface nevoile IMM-urilor din România. Dar nu numai România, ci și altor intreprinderi din Europa de Est.

Practic oamenii de afaceri din România vor fi sprijiniți și învățați cum să abordeze piața americană printr-o multitudine de evenimente organizate în toată țara.

În cadrul Programului Smart Start USA va fi organizat un adevărat Road Show în cadrul căreia vor avea loc evenimente centrale și locale cu autoritățile locale, camerele de comerț, sindicatele, societatea civilă și nu numai. Vor și nu mai puțin de 30 de astfel de evenimente în principalele orașe ale țării. Ambiția programului e ca în fiecare an peste 10 mii de antreprenori români se vor familiariza cu oportunițățile pieței americane.

În cadrul Programului antreprenorii vor învăța cum să aibă acces la o gamă largă de instrumente financiare dedicate și servicii personalizate, vor avea oportunități unice de a cunoaște toate instituțiile relevante în același loc și în același timp, vor avea acces la toate instrumentele oferite de platforma online integrată a Programului, evident relaționare și povești de succes.

"Am fost și voi rămâne întotdeauna atras de dinamismul mediului de afaceri privat. Toată experiența mea profesională anterioară își găsește cea mai valoroasă utilizare în programul pe care îl lansăm. Implementarea unui astfel de program este o prima inițiativă la acest nivel în partneriatul strategic dintre România și SUA, atât din punct de vedere economic, cât și social și cultural , creându-se astfel un pod între cele două comunități de business.

Prin Programul Smart Start USA, companiile autohtone vor fi sprijinite și îndrumate să acceseze piața americană, contribuind astfel la creșterea exportului românesc, iar antreprenorii americani fiind totodată ajutați și încurajați să își extindă business-ul in România, crescând în acest fel volumul investițiilor străine. Este o oportunitate reală și imediată pentru antreprenorii români de a se conecta cu cea mai mare economie a lumii. Sunt convins că programul își va arăta eficiența chiar din acest an și le mulțumesc partenerilor Fundației Laufer care au crezut în fezabilitatea și succesul Smart Start USA: CCIR, US Commercial Service, Department of Commerce, Eximbank, BCR, Banca Transilvania, FNGCIMM, FRC, Piraeus Bank ", a declarat Ilan Laufer, inițiatorul și coordonatorul Programului Smart Start USA.