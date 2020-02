Orban e convins că Firea nu mai are cum să câştige la Bucureşti: 'Trendul e descendent'

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, duminică seara, că are convingerea că actualul primar general, Gabriela Firea, nu mai are cum să câştige alegerile în Capitală după ce, în ultimii doi ani, au fost făcute mai multe sondaje care indică acest lucru.

"Am făcut sondaje în Bucureşti în ultimii doi ani. Primarul actual a fost într-o scădere constantă. Pe măsură ce se apropie de finalul mandatului, părerea mea e că trendul descendent va continua şi am convingerea că Firea nu mai are cum să câştige alegerile în Bucureşti. (...) Suntem în curs de realizare a unei cercetări sociologice ample pe fiecare sector, cercetarea e făcută pe aproape 5.000 de subiecţi, care ne va da o fotografie cât se poate de fidelă a momentului şi, în funcţie de asta, vom lua decizia legată de strategie. Trebuie să vedem şi candidaţii, atât candidaţii noştri, cât şi potenţialul altor candidaţi. De asemenea, ne interesează foarte mult şi problematica", a declarat Orban, la B1 TV.

Întrebat dacă PNL va face alianţă cu alte partide pentru Primăria Bucureşti, Orban a precizat că se aşteaptă rezultatele sondajului.

"O să luăm o decizie când vom avea o imagine foarte clară", a spus Orban.

Orban nu a dorit să facă publice numele celor cinci membri PNL incluşi în sondaj, însă nu a negat că printre aceştia sunt ministrul muncii Violeta Alexandru, europarlamentarul Rareş Bogdan şi fostul consilier Ciprian Ciucu.