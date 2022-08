Oţelul Galaţi a învins greu Unirea Constanţa, scor 3-2. Dorinel Munteanu: 'Nu mi s-a întâmplat niciodată în carieră să am 3-0 şi emoţii pe final'

Echipa Oţelul Galaţi a învins duminică, în etapa a treia din Liga 2 Casa Parurilor, formaţia Unirea Constanţa, scor 3-2, după ce a condus cu 3-0 până în minutul 82. Dorinel Munteanu a declarat la final: Nu mi s-a întâmplat niciodată în carieră să am 3-0 şi emoţii pe final de meci!

Oţelul a condus cu 3-0 prin golurile reuşite de Cîrjan (29, 45+1) şi Cisotti (49). Ultima clasată, echipa Unirea Constanţa a revenit în joc prin dubla lui Laurenţiu Ardelean, din minutele 82 şi 86. Oţelul se află pe poziţia a treia în clasament, cu 7 puncte din trei meciuri disputate, conform news.ro.

”Au fost emoţii neprevăzute, pentru că timp de 80 de minute am controlat jocul. Nu mi s-a întâmplat niciodată în carieră să am 3-0 şi emoţii pe final de meci! Dar îi felicit pe jucători pentru că au câştigat trei puncte. Nu cred că a fost vorba de relaxare, pentru că am dominat meciul timp de 80 de minute. Dar am avut emoţii mari pentru că jucătorii pe care i-am introdus să aducă ceva nou în joc, nu au făcut asta! Însă jocul echipei este în creştere şi asta mă mulţumeşte”, a declarat la finalul partidei antrenorul echipei Oţelul, Dorinel Munteanu.

Etapa a treia din Liga 2 Casa Pariurilor se încheie marţi, 21 august, cu meciul dintre CSA Steaua - FK Miercurea Ciuc.