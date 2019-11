Outkast, R.E.M., Mariah Carey şi Patti Smith, nominalizaţi pentru includerea în Songwriters Hall of Fame 2020

Outkast, R.E.M., Mariah Carey şi Patti Smith se numără între cei 24 de compozitori şi artişti-compozitori nominalizaţi pentru includerea în Songwriters Hall of Fame 2020, potrivit news.ro.

Lista celor 24 de compozitori şi artişti-compozitori a fost publicată marţi pe site-ul songhall.org.

Compozitorii nominalizaţi sunt: textierul Lynn Ahrens şi compozitorul Stephen Flaherty (cunoscuţi pentru muzică de teatru), Tommy Boyce & Bobby Hart (au compus, între alţii, pentru Monkees şi Jay and the Americans), L. Russell Brown & Irwin Levine (cunoscuţi pentru piese ca „Tie a Yellow Ribbon” şi „Knock Three Times”), Sonny Curtis (a compus pentru The Crickets, Bobby Vee şi Leo Sayer), Kye Fleming & Dennis Morgan („Sleeping Single In A Double Bed”, „I Was Country When Country Wasn’t Cool”), Jerry Fuller („Young Girl”, „Travelin’ Man”), Tony Macaulay („Baby Now That I’ve Found You”, „Build Me Up Buttercup”), Bob McDill (a compus pentru Perry Como şi Sam the Sham and the Pharaohs), The Neptunes - Chad Hugo şi Pharrell Williams, Roger Nichols (a compus pentru unii ca The Carpenters, Art Garfunkel), Rick Nowels (a compus pentru Belinda Carlisle, John Legend, Nelly Furtado, Santana şi Madonna), William "Mickey" Stevenson (a compus pentru unii ca Four Tops şi Martha & the Vandellas).

Artiştii-compozitori nominalizaţi sunt: Mariah Carey, Gloria Estefan, David Gates, Vince Gill, The Isley Brothers, Journey, Annie Lennox & Dave Stewart (Eurythmics), Mike Love (Beach Boys), Steve Miller, Outkast, R.E.M., Patti Smith.

Songwriters Hall of Fame recunoaşte munca textierilor şi compozitorilor care au creat muzică în întreaga lume. Un compozitor cu un catalog notabil de cântece se califică pentru a fi inclus după 20 de ani de la primul cântec cu succes comercial semnificativ.

Membrii cu drept de vot vor alege până pe 16 decembrie 2019 dintre cei selectaţi.

Ceremonia de includere va avea loc pe 11 iunie 2020, la New York.

Anul acesta, în Songwriters Hall of Fame, au fost incluşi Dallas Austin, Missy Elliott, Tom T. Hall, John Prine, Jack Tempchin şi Cat Stevens (cunoscut ca Yusuf Islam). Missy Elliott este prima cântăreaţa rap care a primit distincţia.