OXFAM - Miliardarii lumii au mai mulţi bani decât 60% din populaţia mondială

Cei 2.153 de miliardari de pe glob au în prezent mai mulţi bani decât 60% din populaţia mondială, a denunţat luni ONG-ul Oxfam, acuzând o concentrare a averilor în special în detrimentul femeilor, aflate "în prima linie" a inegalităţilor, relatează AFP preluat de agerpres.

"Prăpastia între bogaţi şi săraci nu poate fi rezolvată fără politici deliberate de luptă împotriva inegalităţilor. Guvernele trebuie să se asigure că companiile şi cei bogaţi plătesc partea care le revine din impozite", afirmă Amitabh Behar, responsabil al Oxfam în India, şi care va reprezenta ONG-ul în acest an la Forumul de la Davos, citat într-un comunicat.



Raportul mondial al Oxfam privind inegalităţile mondiale este în mod tradiţional publicat chiar înainte de deschiderea, marţi, a celei de a 50-a ediţii a Forumului economic mondial de la Davos, în Elveţia, loc de întâlnire tradiţional al elitei economice şi politice de pe glob, după un an 2019 marcat de mari mişcări de protest din Chile şi până în Orientul Mijlociu.



"Inegalităţile indecente sunt în centrul fracturilor şi conflictelor sociale peste tot în lume (...) Ele nu sunt o fatalitate, ci rezultatul politicilor (...) care reduc participarea celor mai bogaţi la efortul de solidaritate prin impozitare şi fragilizează finanţarea serviciilor publice", afirmă la rândul său Pauline Leclere, purtătoare de cuvânt a Oxfam Franţa, citată şi ea în comunicat.



Potrivit datelor ONG-ului, a cărui metodologie se bazează pe datele publicate de revista Forbes şi de banca Credit Suisse dar care este contestată de unii economişti, 2.153 de persoane dispun în prezent de mai mulţi bani decât cei 4,6 miliarde de oameni cei mai săraci din lume.



În plus, averea a 1% dintre cei mai bogaţi din lume "este mai mult decât dublă faţă de bogăţia cumulată" de cei 6,9 miliarde de oameni mai puţin bogaţi, respectiv 92% din populaţia globului, o concentrare care "depăşeşte înţelegerea", detaliază raportul.



"Femeile sunt în prima linie a inegalităţilor din cauza unui sistem economic care le discriminează şi le cantonează în meseriile cele mai precare şi mai slab remunerate, începând cu sectorul îngrijirilor", a mai spus Pauline Leclere.



Potrivit calculelor Oxfam, 42% dintre femeile lumii nu pot avea o muncă remunerată "din cauza unei sarcini prea mari a muncii de îngrijire care le revine în cadru privat/familial", faţă de numai 6% dintre bărbaţi.



Ori, între menaj, gătit, îngrijirea rudelor, adunarea lemnelor şi aducerea apei în unele ţări, "valoarea monetară a muncii de îngrijire neremunerate asigurate de femeile de 15 ani sau peste reprezintă cel puţin 10.800 de miliarde de dolari anual, respectiv de trei ori valoarea sectorului digital la scară mondială", estimează ONG-ul.



În Franţa, şapte miliardari au mai mulţi bani decât 30% din francezii cei mai săraci, iar 10% dintre cei mai bogaţi francezi concentrează jumătate din bogăţia ţării, relevă raportul Oxfam.