Cântărețul de rock britanic Ozzy Osbourne lansează primul album solo din ultimii zece ani, în ianuarie 2020, potrivit soției și managerului acestuia, Sharon Osbourne, citată de contactmusic.com, potrivit Mediafax.

Cel mai recent album solo al muzicianului, "Scream", a fost lansat în 2010.

Într-un interviu pentru postul de radio american SiriusXM, Sharon Osbourne a declarat: "A suferit un accident foarte, foarte grav anul acesta, dar se recuperează. Tocmai a terminat un album, care va fi lansat în ianuarie".

La începutul lunii octombrie, Ozzy Osbourne și-a amânat pentru a doua oară turneul european, dar a subliniat că nu este pe moarte și nici nu se retrage de pe scenă, deși, de un an, starea sănătății sale este proastă. "Nu sunt pe moarte, mă recuperez. Doar că durează ceva mai mult decât s-a crezut", a spus fostul membru al trupei Black Sabbath, în vârstă de 70 de ani, într-o înregistrare video publicată pe conturile sale de social media.

Osbourne a fost internat de mai multe ori pe parcursul ultimului an, după ce, în urma unei căzături, a fost supus unei intervenții chirurgicale pe coloana vertebrală, apoi a suferit de pneumonie, complicații după o gripă și o infecție la o mână. Presa a ajuns să speculeze că acesta este pe moarte.

Osbourne a mai spus că este "plictisit de moarte" pentru că stă toată ziua în pat, dar că trebuie să aibă răbdare.

Turneul No More Tours 2 a mai fost amânat o dată. Concertele europene au fost reprogramate din ianuarie 2020. Concertele din America de Nord vor debuta în mai 2020, potrivit promotorului turneului, Live Nation.

După ce a plecat din trupa Black Sabbath - pe care a înființat-o, în 1968, alături de chitaristul Tony Iommi, basistul Geezer Butler şi toboşarul Bill Ward -, Ozzy Osbourne şi-a construit o carieră de succes în calitate de artist solo. Albumul "No More Tears", lansat de Ozzy Osbourne în 1991, a primit patru discuri de platină în SUA şi a avut parte de o primire călduroasă din partea publicului şi a criticilor. Următoarele albume - "Ozzmosis" (1995), "Down to Earth" (2001), "Under Cover" (2005), "Black Rain" (2007), deşi nu au mai avut acelaşi succes de public, au fost bine primite de critica de specialitate.

În total, Osbourne a lansat 11 albume de studio solo. De-a lungul carierei, a primit, printre altele, o stea pe Hollywood Walk of Fame, un Global Icon Award la gala MTV Europe Music și un Ivor Novello Award pentru munca sa de compozitor.

În anii 2000, Osbourne a devenit și star de reality show, apărând împreună cu familia sa în emisiunea "The Osbournes". De asemenea, alături de Jack Osbourne, fiul său, a apărut în emisiunea TV "Ozzy & Jack's World Detour".