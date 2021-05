Pandemia a făcut PRĂPĂD chiar și în rândul GIGANȚILOR: McDonalds raportează o reducere RECORD a profitului

Premier Capital plc, compania care operează lanţul de restaurante McDonald’s în România şi alte cinci ţări din Europa, a raportat anul trecut un profit înainte de taxe de 19 milioane de euro, în scădere cu 32%, de la 28 de milioane euro în 2019.

"Premier Capital plc, partenerul de dezvoltare pentru McDonald’s în România şi alte cinci ţări din Europa, a anunţat un profit înainte de taxe în valoare de 19 milioane de euro pentru anul 2020 (an fiscal încheiat la 31 decembrie 2020), comparativ cu cele 28 de milioane înregistrate în 2019. McDelivery şi McDrive au contribuit semnificativ la performanţa grupului în perioada pandemiei. Cu toate că anul trecut a fost dificil pentru mediul de afaceri, afectând operaţiunile şi profitabilitatea, companiile din cadrul grupului s-au adaptat rapid schimbărilor constante şi restricţiilor impuse de autorităţile naţionale şi au rămas aproape de comunităţile din care fac parte", a informat compania, conform News.ro.

Angajaţii McDonald’s au continuat să servească clienţii, în principal la McDrive, prin serviciul McDelivery şi pregătind comanda la pachet, în perioadele în care restaurantele nu au fost deschise pentru servire la interior.

"În 2020, compania şi-a revizuit planurile de investiţie, iar echipele de management s-au concentrat pe menţinerea lichidităţilor, având în vedere evoluţia pandemiei. Cu toate acestea, grupul şi-a urmat strategia pe termen lung şi a continuat să se extindă, deschizând 5 noi restaurante şi obţinând controlul integral al businessului din România, după ce a achiziţionat un pachet de acţiuni de 10% de la un acţionar local", mai arată compania.

Anul trecut, grupul a înregistrat o scădere de 6,5% a cifrei de afaceri, înregistrând venituri de 319 milioane de euro. Compania are 8.726 de angajaţi şi 159 de restaurante în Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta şi România.

"Nu au existat restructurări cauzate de pandemia de Covid – 19. La finalul anului 2020, numărul total de angajaţi a fost cu doar 24 de persoane mai mic, faţă de începutul anului, Premier Capital depunând toate eforturile pentru a-şi păstra personalul angajat şi accesând programele de sprijin puse la dispoziţie de autorităţile naţionale", mai arată compania.

Toate pieţele au trecut prin provocări în ceea ce priveşte veniturile, Malta raportând cel mai mare impact, cu o scădere generală de 15,7% faţă de 2019. Celelalte cinci ţări au înregistrat scăderi de doar o cifră procentuală la nivelul vânzărilor: România şi Grecia de 8%, Lituania 3,3%, Estonia 2,2% şi Letonia 1%.

Premier Capital a deschis cinci restaurante noi anul trecut: trei în România, unul în Lituania şi unul în Grecia. Alte 14 restaurante au fost dotate cu cele mai noi servicii şi platforme digitale McDonald’s, precum kiosk-urile digitale. Până la sfârşitul anului 2020, un total de 145 de restaurante au inclus serviciul McDelivery şi doar două restaurante din Grecia au fost închise anul trecut

În 2021, compania plănuieşte să deschidă opt noi restaurante, dintre care trei au fost deja inaugurate în primul trimestru, unul în România şi alte două în Grecia şi Lituania.

„Oricât de dificil s-a dovedit a fi 2020, a fost, de asemenea, un an definitoriu pentru grup. Anul acesta, continuăm să monitorizăm îndeaproape situaţia din fiecare piaţă, folosind experienţa câştigată în ultimul an şi având cunoştinţele şi resursele necesare pentru a menţine continuitatea afacerii şi pentru a ne adapta rapid pe măsură ce trecem prin această perioadă de criză sanitară. Vom analiza cu atenţie oportunităţile care apar şi ne vom asigura că ne păstrăm angajaţii şi clienţii în siguranţă. Am reuşit să trecem de această perioadă fără precedent şi să ne menţinem poziţia extrem de puternică, suntem lideri pe piaţă în cinci din cele şase pieţe pe care activăm şi ştim că ne putem baza pe oamenii noştri să ofere servicii excepţionale în restaurantele noaste. Aşteptăm cu nerăbdare să putem să deschidem integral restaurantele şi pentru servire la interior", a declarat directorul executiv al Premier Capital, Victor Tedesco.

Premier Restaurants România operează restaurantele McDonald’s în România. McDonald’s este lider al pieţei restaurantelor, cu 88 de restaurante în 27 de oraşe, dintre care 43 restaurante cu McDrive şi 44 de cafenele McCafé. Până în prezent, compania a investit peste 800 milioane de lei în România şi are o echipă de 5.000 de angajaţi.

Premier Restaurants România este parte a companiei Premier Capital, partenerul pentru dezvoltare al restaurantelor McDonald’s din Estonia, Grecia, Letonia, Lituania, Malta şi România. Premier Capital plc operează 160 de restaurante în 6 ţări şi are peste 8.700 de angajaţi. Premier Capital plc reprezintă business-ul McDonald’s al grupului Hili Ventures Ltd, grup implicat în diverse operaţiuni de logistică, transport naval, inginerie, petrol şi gaze, tehnologie, proprietăţi, ospitalitate şi leasing şi care deţine parteneriate cu McDonald’s şi Apple.