PANICĂ în Hawaii: Cetățenii au primit alerte cu privire la o rachetă. 'Acesta nu este un exercițiu'/ UPDATE

Locuitorii din statul american Hawaii, aflat în Oceanul Pacific, au primit sâmbătă, 13 decembrie, la ora 20 (ora României) alerte false pe telefoanele mobile cu privire la o rachetă balistică. Cetățenii sunt sfătuiți să se adăpostească. „Acesta nu este un exercițiu”, mai precizează mesajul.

Sute de persoane au publicat mesajele pe rețele de socializare, nedumeriți. Mai multe publicații străine au preluat informația.

Inițial nu a existat nicio confirmare oficială cu privire la o asemenea alertă. La aproape jumătate de oră după alertă, Hawaii Emergency Management Agency a informat că nu există nicio amenințare reală. Reprezentanta statului Hawaii în Congresul SUA, Tulsi Gabbard, a confirmat că alerta este falsă.

UPDATE: Comandaamentul din Pacific al Marinei Americane a transmis că nu a detectat nicio rachetă. Mesajul de avertizare a fost trimis din greșeală. Autoritățile statului Hawaii vor trimite un nou mesaj de clarificare.

No siren or news on the missile. False alarm? #hawaii pic.twitter.com/ZxzGXIHNgW