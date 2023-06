Panică în Ucraina după anunțul lui Zelenski: ucrainenii se înghesuie să cumpere iod, în timp ce ministrul Sănătății calmează spiritele - VIDEO

Aceste declaraţii, pe care şeful statului ucrainan le-a făcut joi, cu privire la riscul unui atentat la Centrala Nucleară Zaporojie, cea mai mare din Europa, ocupată de trupe ruseşti din martie 2022, au provocat un nou val de îngrijorare în Ucraina, marcată de catastrofa nucleară de la Cernobîl din 1986. ”Serviciile noastre de infornmaţii au obţinut informaţii potrivit cărora Rusia are în vedere scenariul unui atentat terorist la Centrala Zaporojie, un atentat cu emisie de radiaţii. Ei au pregătit totul pentru asta”, a acuzat Zelenski. Kremlinul a respins imediat această acuzaţie, pe care a catalogat-o drept o ”minciună”.

RUSIA, „O MAIMUŢĂ CU O GRENADĂ”

Imediat după declaraţia preşedintelui ucrainean, Ministerul ucrainean al Sănătăţii a publicat pe Telegram recomandări în cazul unui incident nuclear, în care subliniază că comprimatele de iod sunt necesare numai în cazul unui incident real.

”Citiţi şi postaţi mai departe, dar nu intraţi în panică! Nu faceţi jocul inamicului”, îi îndeamnă ministerul pe ucraineni.

”Preşedintele Zelenski nu a spus nimic nou. Rusia este o ţară teroristă de la care, la fel ca de la o maimuţă cu o grenadă, ne putem aştepta la orice”, apreciază ministerul.

NU EXISTĂ O ”PENURIE” DE IOD

În alt comunicat, ministerul ucrainean avertizează vineri asupra efectelor secundare ale comprimatelor de iod.

”Luarea necontrolată de iodură de potasiu este periculoasă”, iar o supradoză poate antrena ”consecinţe grave”, ”eventual moartea”, avertizează el.

Oameni au stat la coadă, joi, în fsaţa unor farmacii din Kiev pentru a cumpăra pastile de iod.

Aceste cozi au dispărut vineri.

”Ieri (joi) exista o cerere (...), azi e mai mică”, constată Sofia Seledska, în vârstă de 25 de ani, o farmacistă în centrul capitalei ucrainene.

”Avem (comprimate de iod) în stoc, nu există nicio penurie. Le explicăm oamenilor cum se ia, pentru că unii nu înţeleg că se iau o singură dată”, din cauza unor elemente radioactive, subliniază tânăra.

”TOATĂ LUMEA VREA SĂ FIE ÎN SIGURANŢĂ”

Comprimatele de iod sunt menite să prevină un cancer al tiroidei, în cazul unor emisii radioactive provocate de un accident nuclear grav.

Acest medicament nu protejează de elemente radioactive precum Cesiu-134 sau Cesiu-137.

În altă farmacie de la Kiev, cererea de comprimate de iod ”a crescut cu 100 până la 150%” după discursul lui Zelenski, declară o angajată a farmaciei, Maria Duler, în vârstă de 21 de ani.

”Nu există o panică, dar toată lumea vrea să fie în siguranţă”, declară ea.

”OBOSIŢI DE FRICĂ”

Un locuitor al Kievului, Chiril Zalunin, în vârstă de 37 de ani, consideră că ”dacă reacţionezi la toate declaraţiile (oficiale), poţi să înnebuneşti. Are loc un fapt, are loc o avertizare, o luăm de la sine”, dă el asigurări.

El a ”văzut”recomandările Ministerului Sănătăţii, dar ”nu a fugit să (cumpere) iod”, dă el asigurări.

”Nu ne este frică. Suntem obosiţi să ne fie frică. Sperăm ce e mai bine”, declară, la rândul său, Oksana Zavgorodnia, în vârstă de 52 de ani, care iese împreună cu soţul său dintr-o farmacie de unde au cumpărat medicamente, dar nu şi comprimate de iod.

