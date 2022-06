Părintele Iuliu-Marius Morariu a publicat la o editură din Elveția a doua teză de doctorat: ‘Virgil Gheorghiu despre comunism, capitalism și național-socialism'

Părintele Iuliu-Marius Morariu a publicat recent la editura Peter Lang din Elveția lucrarea ‘Virgil Gheorghiu on Communism, Capitalism and National Socialism’ (Virgil Gheorghiu despre comunism, capitalism și național-socialism). De precizat că analiza de față este în limba engleză și reprezintă a doua teză de doctorat (a fost realizată sub coordonarea prof. dr. Valeria Sala şi a prof. univ. dr. Mattteo Stefanori) publicată de părintele Iuliu Marius-Morariu, dar nici singura din biografia acestuia dedicată lui Gheorghiu, el publicând și-n 2021 volumul Virgil Gheorghiu și Monica Lovinescu – conflictul Orei 25 reflectat în dosarele Securității –, în care autorul prezintă relația dintre Virgil Gheorghiu și Monica Lovinescu văzută prin prisma documentelor obținute de la Arhivele Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității dar și din alte surse documentare.

Volumul de față dedicat lui Gheorghiu prezintă viziunea scriitorului în privința comunismului și asupra național-socialismului înainte și după momentul 23 August 1944, atunci când România a întors armele împotriva Germaniei. De asemenea, mai este analizată și gândirea acestuia referitoare la capitalism înainte și după 1955, până în 1992.

În cercetarea sa părintele analizează documente și elaborează imaginea de ansamblu a scriitorului asupra celor trei forțe de guvernământ care i-au marcat viața pentru totdeauna. Nu în ultimul rând este adusă în actualitate relevanța contemporană a gândurilor lui Gheorghiu.

În fond părintele Iuliu-Marius Morariu a încercat să răspundă la o întrebare simplă: care sunt reflecțiile lui Virgil Gheorghiu cu privire la cele trei ideologii importante pentru perioada în care a trait: comunismul, național-socialismul și capitalismul? Autorul studiului explică faptul că are idei complexe în acest sens. Desigur, pornind de la această întrebare au apărut și altele secundare, care au reușit să creioneze un profil mult mai clar scriitorului plecat din țară (de exemplu: cum i-au influențat experiențele personale modul de gândire și de acțiune?).

Autorul studiului explică modul în care Virgil Gheorghiu se raporta la sistemele de guvernământ în cărțile și studiile sale.

„Virgil Gheorghiu oferă adesea evaluări ale mecanismelor sociale care vin ca o consecință a activității unui anumit regim, și vorbește despre mentalități, stereotipuri ale unei anumite categorii sociale sau societate și așa mai departe. Faptul că își ilustrează ideile cu exemple practice face ca lucrările sale să fie ușor de citit și, în același timp, îl transformă pe autor într-o voce care este ușor de înțeles de către cititorul obișnuit, decât dacă ar fi vorba de un filosof, de exemplu.” (p. 234).

Părintele protosinghel Iuliu-Marius Morariu (este unul dintre cele mai înalte ranguri, cu dreptul de a purta Cruce pectorală şi bederniţă. După acest rang, mai există doar cel de arhimandrit acordat foarte rar personalităţilor importante din lumea călugărilor şi apoi cel de episcop) are două titluri de doctor. Ultima teză susținută a fost în 2021 la Angelicum la Facultatea de Științe Sociale (Roma), care e cea mai veche Universitate Pontificală din lume, datand din secolul XI (între cei mai ilustri absolventi se numara Papa Ioan Paul al doilea, iar între profesori: Jacques Maritain, Yves Congar, Toma de Aquino ș. a.), fiind prezenta lucrare de față.

Părintele obținea în 2019 la Universitatea Babeș Bolyai doctoratul în Teologie cu tema „Repere ale autobiografiei spirituale din spaţiul ortodox în secolele XIX şi XX: Ioan de Kronstadt, Siluan Athonitul şi Nicolae Berdiaev”, fiind coordonat ştiinţific de Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei al Clujului.

A absolvit Facultatea de Teologie Ortodoxă (ca şef de promoţie) şi cea de Istorie şi Filosofie din cadrul Universităţii clujene, masteratul în cadrul celor două, dar şi Institutul Ecumenic din Bossey (afiliat Universităţii din Geneva, 2017-2018). De asemenea, a studiat la Graz, Belgrad şi Kosice. În anul 2020, a absolvit un masterat în ştiinţe sociale în cadrul mai-sus pomenitei universităţi romane. A publicat, editat, coordonat sau tradus peste 30 de volume şi peste 300 de studii.

În data de 1 martie 2021 a primit premiul de excelență în cercetarea științifică din partea rectorului Universității „Babeș-Bolyai” Cluj, clasându-se în primii 2% dintre cercetătorii din lume în domeniul istorie în anul 2019.

Prin prezenta lucrare autorul dovedește din nou că parcursul său științific nu e unul întâmplător, iar publicare la o editură atât de prestigioasă nu face decât să-i deschidă și mai mult drumul profesional. Rămâne așadar de urmărit activitatea părintelui, fiind convinși că o să mai publice și alte lucrări interesante despre istoria recentă.