Pariu mortal! Gluma proastă la un priveghi din Călărași a dus la o tragedie. Ce a pățit un bărbat te lasă fără cuvinte

Un priveghi din comuna Grădiștea, din județul Călărași, s-a transformat într-un decor și mai macabru, după ce unul din oamenii prezenți s-a înecat cu o bucată de carne. Totul a pornit de la un pariu absurd.

Un bărbat, aflat la priveghiul unui consătean, a murit pe loc după ce a pus un pariu. Acesta a murit înecat cu o bucată de carne. Cei prezenți la fața locului nu au putut să facă nimic pentru a-l salva pe bărbat. Martorii au povestit că totul a plecat de la un pariu: cine e în stare să înghită un sandwich. Ba mai mult, cadavrul bărbatului decedat a rămas la poartă ore ore în șir pentru că, spune viceprimărița comunei din Călărași, Serviciul de Medicină Legală Călărași n-are decât o singură mașină.

Ce a povestit un localnic aflat la priveghi

„Totul a fost o glumă! O glumă proastă făcută cu prietenul lui…Ne-am pus aici la masă, am mâncat și am făcut o glumă cu cineva, era un coleg care venise de la Rasa, cu două bucăți de carne și două bucăți de pâine, și i-am zis: „Ia sandwich-ul ăsta și mănâncă!” Omul ăla a zis că nu vrea să mănânce și a zis; ”A, dacă nu vrei tu să-l mănânci îl mănânc eu!” L-a băgat pe tot în gură, o bucată de carne mare, așa, și una mai mică, a început să facă de trei ori… să-nghită… Am zis că pleacă! A ieșit aici, afară, exact aici, a căzut jos, n-a mai avut aer, am venit toți de-acolo, l-am resuscitat. Aici a murit, aici a rămas. Vreau să văz sic că am sunat la SMURD, Salvare, Poliție, peste tot! Patru ore, domnule, a stat aici! Am sunat peste tot! Noi aveam parte de durerea noastră! Unde să fie durerea împărțită? La noi sau problema că mai e un mort la poartă?”, a povestit un localnic aflat la priveghi.

„Uitați, domnule…mortul aici de patru ore! Nu l-a luat nimeni de-aici!…Ia uitați! Ia uitați-i picioarele! Domnule, l-am astupat cu astea, uitați-l aici!”

Viceprimărița comunei Grădiștea din județul Călărași a explicat că în județ există o singură mașină care poate interveni în astfel de situații și, din acest motiv, cadavrul a rămas ore în șir în fața porții.

„A durat un pic mai mult până au venit cei de la SML. Au venit foarte greu pentru că eu, din câte știu, avem o singură mașină pe județ pentru lucrul acesta. Conform procedurii, până când lucrurile vor fi lămurite de medicul legist, moartea este considerată suspectă de polițiștii de la IPJ Călărași, care cercetează cazul”, a declarat viceprimărița comunei Grădiștea din județul Călărași, potrivit romaniatv.net.