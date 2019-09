Parlamentul cere un raport de la AEP cu privire la demiterile și numirile făcute în cadrul instituției. Buică: 'N-am ce să includ, decât numiri'

Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis, marți, să solicite de urgență un raport de la AEP cu privire la demiterile și numirile făcute în cadrul instituției. Constantin Buică a declarat, pentru MEDIAFAX, că nu are ce să includă în afară de documentele legate de numiri.

De asemenea, ar fi o intenție a Legislativului de a modifica hotărârea birourilor permanente reunite privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a AEP, în sensul eliminării termenului de 30 de zile pentru solicitareaa avizului conducerii Parlamentului, înainte ca șeful Autorității să numească, elibereze sau destituie din funcție personalul instituției.

În acest context, președintele AEP Constantin Buică a declarat că nu a demis pe nimeni și nu a făcut numiri care să fi fost în afara prevederilor legale.

„Nu am demis pe nimeni și nu am făcut numiri în afara legii și e regulamentul AEP, fie că este cel vechi, fie că e cel nou. Nu am demis pe nimeni din nicio funcție, nici măcar din funcții de execuție. Acei doi directori au demisionat. Am cerut avizul și până la venirea avizului au demisionat. Am cerut avizul, potrivit legii, până în două săptămâni cel mult pe trecerea în funcție de execuție și așteptarea avizului. Ca sancțiuni au fost trecuți pe funcții de execuție și la momentul respectiv au decis să demisioneze, deci nu au produs efecte acele solicitări de aviz”, a afirmat Constantin Buică.

Acesta a adăugat că în raport va include doar documentele referitoare la numirile făcute în cadrul Autorității, pentru că revocări nu au existat.

„Nu am ce să includ (în raport - n.r.), decât documente cu privire la toate numirile din cadrul Autorității, presupun, că am înțeles că și asta au cerut. A demite înseamnă să încetezi calitatea de funcționar public. Trecerea de pe o funcție de conducere pe o funcție de execuție, dacă el a fost temporar numit, nu înseamnă demitere. Ei (directorii - n.r.) ocupau niște funcții care erau temporar ocupate. Potrivit legii, numirile se fac și se încetează cu avizul Birourilor Permanente. Între timp, ei au decis să demisioneze. Nu aveam ce să demit”, a mai explicat Buică.

Conform articolului 33 alineatul (2) al Hotărârii birourilor permanente reunite privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a AEP - „Personalul aparatului propriu al Autorității cu statut de înalt funcționar public parlamentar este numit, eliberat sau destituit din funcție de președintele Autorității Electroale Permanente, cu avizul birourilor permanente reunite ale celor două Camere ale Parlamentului”.

Totodată, la alineatul (3) este prevăzut că „solicitarea avizului se va face, de către Autoritatea Electorală Permanentă, cu 30 de zile înaintea numirii, eliberării sau destituirii din funcție a personalului menționat la alin. (2)”.

Potrivit unor surse parlamentare, Constantin Buică ar fi decis revocarea mai multor directori din cadrul AEP, fără să fi avut prealabil avizul conducerii Parlamentului. Ar fi fost vorba de șapte persoane, pe lângă cei doi directori care au demisionat, au explicat sursele citate.

Pe 30 august, șeful AEP spunea, pentru MEDIAFAX, că directorii implicaţi în lipsa certificării Sistemul informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal (SIMPV) au demisionat din funcţie.

Anterior demisiei celor doi, Constantin Buică depusese o solicitare, la finalul lunii iulie, pentru ca aceştia să fie destituiţi printr-o decizie a Parlamentului. El a mai precizat că a solicitat și un audit al departamentelor la care au fost cei doi directori.