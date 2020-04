Partidul Ecologist Român cere ministrului Transporturilor să demareze de urgenţă construirea autostrăzilor cu firme româneşti

După atâtea împrumuturi făcute de către guverne până acum, demnitarii Statului român nu au fost în stare să rezolve problema autostrăzilor din România, indiferent de culoarea politică. S-au "încurcat" în masterplanuri, studii de fezabilitate şi licitaţii de tot felul iar justitia pare sa aibă alte prioritati si nu cheltuirea banului public in domeniul transporturilor, susține Dănuț Pop, președintele PER.

Pentru ca Ministerul Tranporturilor a fost mereu in atentia Partidului Ecologist Roman, astazi, facem apel si catre ministrul Lucian Bode, sa demonstreze românilor ca nu este un purtator de pix ca si precedentii ministri care s-au perindat la MT. Avand in vedere criza economica ce va urma dupa pandemia COVID-19 dar şi actuala stare de urgenţă, se impune ca actualul guvern sa aiba ca prioritate relansarea economică a ţării, iar in domeniul transporturilor, ministrul Lucian Bode ar trebui ca:

La rectificarea bugetara, MT să ceara bani pentru construirea autostrazii Ploiesti -Brasov, mai ales că a fost declarată in CSAT de interes naţional, nu exista argument sa nu se poată construi într-un an. Din cat de mult s-a imprumutat Guvernul PNL in aceasta perioada, 2- 2,5 miliarde, necesari construirii autostrazii, sunt o sumă nesemnificativă.

-Sa mărească ritmul la executarea lucrarii Pitești- Sibiu

-Sa închidă mai repede tronsoanele dintre Lugoj și Deva, Sebes-Turda, care nu sunt finalizate

-Sa angreneze in lucrarile de constructie a autostrazilor firme exclusiv româneşti, cu încredinţare directa ( în contextul starii de urgenta nu există niciun impediment)

-Ţinând cont că termenul de execuţie la autostrazi este între 18-24 luni pentru 100 km, constructorii care nu au respectat termenele sau au efectuat lucrări necalitative sa nu mai aibă dreptul de a participa la licitatiile ce implica lucrari ale Statului român. Nu este normal ca un constructor să stea 6 ani sa facă 10 km!

S-a construit foarte puţin, prost şi scump. Cam aşa se rezumă istoria infrastructurii din ultimii ani, în România. Solicitarile PER sunt minore dar ESENTIALE pentru viitorul României. Avem nevoie de patrioţi, nu de şpăgari, mercenari şi vânzatori de ţară!