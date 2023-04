PentagonLeaks: Americanii l-au spionat pe șeful ONU

Statele Unite au considerat că secretarul general al ONU, António Guterres, a fost prea înţelegător cu interesele Rusiei atunci când a renegociat acordul privind cerealele din Marea Neagră, potrivit unor documente care provin din scurgerea de informaţii de la Pentagon şi care sugerează că Washingtonul l-a spionat pe şeful ONU şi pe adjuncta acestuia, relatează BBC şi The Guardian, potrivit news.ro.

Mai multe documente descriu comunicări private în care sunt implicaţi Antonio Guterres şi adjuncta sa, iar şeful ONU este citat cu observaţii sincere cu privire la războiul din Ucraina şi despre o serie de lideri africani.

Unul dintre documentele scurse se concentrează asupra acordului privind transportul cerealelor pe Marea Neagră, negociat de ONU şi Turcia în iulie anul trecut, în contextul temerilor legate de o criză alimentară globală. Statele Unite consideră că secretarul general al ONU a fost prea dispus să satisfacă interesele Rusiei atunci când a negociat prelungirea acestui acord, în februarie.

"Guterres a subliniat eforturile sale de a îmbunătăţi capacitatea Rusiei de a face exporturi, chiar dacă acest lucru implică entităţi sau persoane fizice ruseşti sancţionate", menţionează raportul serviciilor americane de informaţii . Acţiunile sale, potrivit evaluării, "au subminat eforturile mai largi de a face Moscova responsabilă pentru acţiunile sale din Ucraina".

IRITARE LA ONU

Oficialii ONU s-au arătat iritaţi de sugestia că cel mai important diplomat al lumii ar fi fost prea blând cu Moscova, menţionează BBC.

Refuzând să comenteze asupra documentelor scurse, un oficial de rang înalt a declarat că ONU a fost "ghidată de necesitatea de a atenua impactul războiului asupra celor mai săraci oameni din lume. Asta înseamnă să facem tot ce putem pentru a reduce preţul alimentelor şi pentru a ne asigura că îngrăşămintele sunt accesibile ţărilor care au cea mai mare nevoie de ele", a spus oficialul pentru BBC.

Rusia s-a plâns în mod frecvent că propriile sale exporturi de cereale şi îngrăşăminte sunt afectate negativ de sancţiunile internaţionale şi a ameninţat de cel puţin două ori că va suspenda acordul privind cerealele, dacă nu se va ţine seama de problemele pe care le ridică.

Cerealele şi îngrăşămintele ruseşti nu fac obiectul sancţiunilor internaţionale, dar Rusia spune că întâmpină dificultăţi în asigurarea transportului lor maritim şi a plăţilor.

De asemenea, oficialii ONU nemulţumiţi de interpretarea americană a eforturilor lui Antonio Guterres şi au spus că acesta şi-a exprimat foarte clar opoziţia faţă de războiul Rusiei.

GUTERRES, "CONSTERNAT" DE URSULA VON DER LEYEN

Un alt document, care datează de la jumătatea lunii februarie, descrie o conversaţie sinceră între Guterres şi adjuncta sa, Amina Mohammed. În această discuţie, Guterres îşi exprimă "consternarea" faţă de un apel al preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ca Europa să producă mai multe arme şi muniţii ca urmare a războiului din Ucraina.

Cei doi vorbesc, de asemenea, despre un recent summit al liderilor africani. Amina Mohammed îi spune lui Guterres că preşedintele Kenyei, William Ruto, este "fără scrupule" şi îi mărturiseşte că "nu are încredere în el".

Toată lumea ştie în subsidiar că America se numără printre cele câteva state care spionează în mod obişnuit ONU, dar atunci când roadele acestui spionaj ies la iveală, ca acum, este extrem de jenant şi, în acest caz, potenţial dăunător pentru Antonio Guterres, comentează BBC.

CE CONDIŢII PUNE RUSIA PENTRU A PRELUNGI ACORDUL PENTRU CEREALE

Dezvăluirea a apărut în contextul în care Kremlinul a avertizat miercuri că perspectivele de prelungire a acordului după data de 18 mai nu sunt "atât de sigure", deoarece propriile exporturi încă se confruntă cu obstacole. "Niciun acord nu poate sta pe un singur picior: Trebuie să stea pe două picioare", a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. "În această privinţă, desigur, judecând după situaţia din prezent, perspectivele (pentru prelungirea acestuia) nu sunt atât de mari", a spus Peskov.

Luna trecută, Rusia a fost de acord să reînnoiască acordul pentru doar 60 de zile, şi nu pentru 120 de zile, cum prevedea acordul iniţial, fără îndoială pentru a-şi lăsa alte pârghii de negociere. Printre condiţiile puse de Moscova se numără revenirea Băncii Agricole Ruse în sistemul de plăţi Swift, autorizarea Rusiei de a importa utilaje agricole, eliminarea restricţiilor privind asigurările, accesul în porturi pentru navele şi mărfurile ruseşti şi deblocarea operaţiunilor financiare ale companiilor ruseşti de îngrăşăminte. Moscova doreşte, de asemenea, repornirea unei conducte care livrează amoniac rusesc către un port ucrainean de la Marea Neagră.

Când a fost întrebat miercuri dacă s-au înregistrat progrese în ceea ce priveşte cererile Rusiei, purtătorul de cuvânt al ONU, Stephane Dujarric, a declarat că oficialii ONU "încearcă cu perseverenţă să avanseze în acest proces", menţionând că Guterres are puţine posibilităţi de a face presiuni. "Secretarul general nu are nicio autoritate asupra Swift. El nu are nicio autoritate asupra statelor membre care impun sancţiuni unilaterale. El nu are autoritate asupra companiilor de asigurări, companiilor de transport maritim, nu le poate spune ce să facă", a punctat Dujarric, potrivit The Guardian.