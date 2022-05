Pentru a ajunge la finala Ligii Campionilor la fotbal, Rafael Nadal a luat-o pe jos, pe autostradă, din cauza ambuteiajelor

Tenismanul spaniol Rafael Nadal, care îl va întâlni pe sârbul Novak Djokovic în sferturile de finală ale turneului de la Roland Garros, a putut asista sâmbătă la finala Ligii Campionilor la fotbal, dar a ajuns la arena Stade de France pe jos, după ce a coborât din maşina sa, care a rămas blocată pe autostradă din cauza ambuteiajelor, a relatat jucătorul duminică, citat de AFP și Agerpres.

"Am întâmpinat dificultăţi să ajung la stadion. A trebuit să cobor din maşină pe autostradă şi să-mi continui drumul pe jos", a adăugat el."Dacă nu aş fi procedat aşa, nu aş fi ajuns la timp, pentru că maşina care mă transporta nu a ajuns în parcarea stadionului decât la 22:15. Am ajuns pe jos şi chiar a fost mai simplu decât mă gândeam. Oamenii de la organizare m-au recunoscut şi m-au ajutat. Ieşirea, în schimb, a fost uşoară, o maşină mă aştepta la subsolul parcării şi am părăsit rapid incinta", a adăugat Nadal."Din păcate, nu am putut vedea şi sărbătoarea de după meci, dar a fost un moment mare pentru mine să văd prima mea finală de Liga Campionilor şi, în plus, cu victoria Realului", a conchis jucătorul spaniol.Real Madrid a cucerit trofeul Ligii Campionilor la fotbal după ce a învins-o pe Liverpool cu scorul de 1-0 (0-0), sâmbătă seara, în finala desfăşurată pe Stade de France din Saint-Denis.