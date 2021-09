Pentru că nu este vaccinat, preşedintele brazilian este nevoit să mănânce pe stradă la New York

Pentru că nu s-a vaccinat împotriva COVID-19, preşedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, se vede constrâns să se adapteze unei noi realităţi în cursul actualei sale vizite la New York la Adunarea Generală a ONU: să mănânce pe stradă, relatează marţi EFE, potrivit Agerpres.

La fel ca orice simplu newyorkez, Bolsonaro a mâncat la prânz duminică o bucată de pizza, în picioare, în plină stradă, împreună cu membri ai anturajului său, aşa cum se vede într-o fotografie postată de ministrul secretariatului general al preşedinţiei Luiz Eduardo Ramos (@MinLuizRamos).

Imaginea, una dintre primele curiozităţi despre prezenţa liderilor din întreaga lume la New York cu ocazia Adunării Generale a ONU, a devenit virală pe reţelele de socializare.Preşedintele brazilian nu a ratat ocazia să se amuze de situaţie pe Twitter, postând marţi un mesaj însoţit de mai multe emoticoane haioase, între care o felie de pizza.

Pentru masa de prânz din a doua zi a vizitei sale la New York, Bolsonaro a ales un restaurant brazilian central, unde i s-a pus la dispoziţie o zonă rezervată improvizată în aer liber, potrivit presei braziliene.



Problema este că liderul de extremă dreapta este nevoit să mănânce la terase în cele mai multe cazuri în cursul sejurului său la New York, întrucât autorităţile locale cer dovada vaccinării pentru a intra în interiorul barurilor şi restaurantelor.



Din fericire pentru Bolsonaro, vremea în oraş se aşteaptă să fie plăcută, cu temperaturi între 17 şi 24 de grade Celsius, notează EFE.



Din punct de vedere politic, însă, preşedintele brazilian nu a găsit un climat la fel de plăcut, din cauza deciziei sale de a nu se vaccina împotriva COVID-19.



Prinarul New York-ului, Bill de Blasio, l-a atacat fără menajamete, afirmând: "Dacă nu vrei să te vaccinezi, nu te obosi să vii aici".



"Trebuie să trimitem un mesaj tuturor liderilor mondiali, inclusiv lui Bolsonaro din Brazilia că, dacă doriţi să veniţi aici, trebuie să fiţi vaccinaţi!", a afirmat De Blasio luni într-o conferinţă de presă, în contextul în care autorităţile locale şi-au exprimat anterior temerea că reuniunea prilejuită de Adunarea Generală a ONU ar putea duce la apariţia de noi focare de coronavirus.



Acest lucru a declanşat deja tensiuni, întrucât Consiliul municipal din New York a comunicat săptămâna trecută ONU că, potrivit reglementărilor municipale, oricine doreşte să intre în sala unde se desfăşoară Adunarea Generală ar trebui să facă dovada vaccinării.



Naţiunile Unite, deşi susţin această idee, au declarat că nu au autoritatea de a cere aşa ceva şefilor de stat şi de guvern, decizia fiind lăsată deci la latitudinea acestora, întrucât primăria New York-ului nu îşi poate impune regulile la sediul central al ONU, având în vedere statutul său special.



Bolsonaro nu s-a vaccinat şi a spus în mai multe rânduri că va fi "ultimul" brazilian care o va face. În mod tradiţional, preşedintelui brazilian îi revine sarcina de a prezenta discursul de deschidere a dezbaterilor de la Adunarea Generală a ONU, marţi, urmat de cel al preşedintelui SUA. Se aşteaptă ca Bolsonaro să abordeze lupta împotriva pandemiei, precum şi probleme de mediu. El arurma să se întoarcă în Brazilia în aceeaşi zi, scrie AgenciaBrasil.