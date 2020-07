Pentru fiecare specie în parte o să acordăm un sprijin financiar în contextul pandemiei Covid-19 (Adrian Oros)

Toţi cei care activează în agricultură şi au fost afectaţi de pandemia Covid-19 vor beneficia de anumite forme de sprijin, iar acestea vor fi afişate pe site-ul ministerului în săptămânile următoare, a declarat, joi, ministrul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Adrian Oros, într-o conferinţă de presă, potrivit Agerpres.

"Pentru ajutoarele de stat în contextul evoluţiei pandemiei Covid - şi acolo am pregătit acte normative, atât Ordonanţe de Urgenţă, cât şi Hotărâri de Guvern pentru unele specii, în aşa fel încât toţi cei care activează în agricultură şi industrie alimentară să fie impactaţi de aceste forme de sprijin. Avem separat schema de sprijin pentru ovine şi caprine, pentru porcine, pentru păsări, pentru bovinele de lapte şi carne, dar şi pentru sectorul apicol. Amănunte pentru toate aceste scheme o să le dăm în săptămânile următoare când vor fi afişate şi pe site-ul ministerului", a spus Oros.Întrebat despre situaţia gravă din apicultură, unde se înregistrează pierderi de până la 80%, ministrul Agriculturii a precizat că apicultorii vor primi şi în acest an o formă de sprijin pe familia de albine."Pentru fiecare specie în parte o să acordăm un sprijin financiar. Ştim ce probleme au apicultorii, am un consilier care este apicultor şi ştiu în timp real exact ce se întâmplă. O să acordăm şi anul acesta o formă de sprijin. Ştim că au avut anul acesta pierderi foarte mari, de 80%. Încercăm să fim atenţi la toţi şi să-i ajutăm pe toţi. Este o perioadă mai deosebită, o perioadă mai grea, s-au suprapus mai multe crize şi încercăm să-i ajutăm cât este posibil, pentru că discutăm în mare parte din bugetul naţional să-i ajutăm pe toţi cei care sunt în nevoie şi care au probleme", a adăugat ministrul Agriculturii.La mijlocul lunii iunie, preşedintele Asociaţiei Crescătorilor de Albine din România (ACA), Ioan Fetea, declara pentru AGERPRES că producţia de miere va fi compromisă în acest an din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile şi în mod sigur va fi mai redusă cu 15-20% faţă de anul trecut.În opinia sa, Ministerul Agriculturii ar trebui să acorde un sprijin financiar şi sectorului apicol, nu doar pe zona vegetală, deoarece aceste sectoare "merg mână în mână", apicultura fiind dependentă 100% de vegetal.