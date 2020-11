Pep Guardiola spune că nu s-a gândit niciodată să părăsească pe Manchester City

Antrenorul echipei Manchester City, Pep Guardiola, care a semnat un un nou contract pe două sezoane cu gruparea de pe Etihad Stadium, spune că nu s-a gândit niciodată să plece la un alt club, scrie dpa, potrivit AGERPRES.

Spaniolul în vârstă de 49 de ani, care a condus pe City la cucerirea a opt trofee începând din 2016, va rămâne pe banca tehnică până în 2023 cel puţin.

''Nu m-am gândit să plec altundeva, am vrut să rămân aici. Decizia nu a fost doar a mea, a fost şi a clubului. Dacă am fi crezut că este de ajuns, atunci aş fi luat o pauză. Dar avem sentimentul că avem încă multe lucruri de făcut împreună şi vreau să continuăm ceea ce am realizat în sezoanele anterioare'', a declarat vineri Guardiola.

Antrenorul spaniol Pep Guardiola şi-a reînnoit pentru încă două sezoane, până în iunie 2023, contractul cu Manchester City, care urma să expire la finalul acestui sezon, a anunţat joi clubul din Premier League.

Guardiola a preluat Man City în 2016, cu care a câştigat două titluri, Cupa Angliei, Cupa Ligii engleze (trei) şi Supercupa Angliei (doua). Liga Campionilor a rămas singura competiţie în care City nu a reuşit să ajungă nici măcar în faza semifinalelor cu Guardiola pe bancă.

''De când am ajuns la Manchester City, am fost făcut să mă simt binevenit atât în club cât şi în oraş. De atunci am reuşit foarte multe împreună, am marcat goluri, am câştigat jocuri şi trofee, suntem cu toţii foarte mândri de aceste succese'', declara joi Guardiola.

''Prelungirea contractului lui Pep este următorul pas firesc într-o călătorie care a evoluat de-a alungul anilor. Este un rezultat al încrederii reciproce şi al respectului care există între el şi club'', spunea preşedintele lui City, Khaldoon Mubarak.

City, sub bagheta lui Guardiola, a devenit primul club din Anglia care a strâns 100 puncte într-un sezon (2017/2018).

Actualul sejur de cinci ani la un singur club este cel mai lung de când Guardiola activează ca antrenor. El a petrecut patru ani pe banca Barcelonei şi alţi trei la Bayern Munchen, înainte de a ajunge în Premier League.

În acest sezon, Manchester City ocupă momentan locul zece, cu un meci mai puţin disputat după opt etape, la şase puncte de liderul Leicester City.