PER: Victor Ponta se transformă în ‘mama răniților' la nevoie

Președintele PER, Dănuț Pop, susține că Victor Ponta se transformă în ‘mama răniților' la nevoie, cu scopul de a ieși în evidență.

''Se pare că, pe lângă caracteristica de trădător, Victor Ponta se transformă și în ‘mama răniților” la nevoie, cu scopul obișnuit de a ieși în evidență. De aici și ipocrizia situațiilor. De curând, Victor Ponta l-a criticat pe Orlando Teodorovici, Ministrul Finanțelor, pentru actiunile ANAF, fără măcar să aibă vreo remușcare că în vremea guvernării lui, exista o subordonare mizerabilă și total nedemocratică a conducerii ANAF sub SRI, după cum mărturisea și Vasile Marica, președintele Sed Lex. Oricât de mult ar încerca să se ascundă Victoraș astăzi,ca să iasă basma curată, există unele adevăruri cunoscute și sunt de necombătut. Acțiunile ANAF din perioada 2013- 2015 au afectat și distrus multe din firmele mici, românești, deși “acoperitul”Ponta pretinde că ar fi fost vizate firmele mari. Mai mult, în calitate de Prim- Ministru, chiar el a girat conducerea ANAF de atunci și apoi, orice modificare legislativă sau procedură de acțiune au fost păstorite și cu știința lui. În 2015, Victor Ponta confirma că inspectorii ANAF erau ajutați de 140 de ofițeri acoperiți ai SRI și mai mult de atât, sublinia că “E normal să fie așa".

Din categoria lichelism politic, Ponta a ridicat trădarea la nivel de “valoare” națională în scopuri așa- zis patriotice, iar astăzi, valoarea cuvântului său politic este zero. Ca să-l cităm pe Adrian Nastase, un alt pățit al demonicului Ponta: “El nu are dreptate nici când are dreptate“. Inclusiv Mircea Geoană vorbea despre “carențe de caracter” când se referea la Ponta, iar Crin Antonescu și Liviu Dragnea au simțit și ei gustul amărui al trădării lui Victor Ponta, cel care stăpitit de ani buni sub aripa lui George Maior. Să ne mai mire astăzi că discuțiile private/ neoficiale cu prim- ministrul Viorica Dancilă sunt relatate în mod batjocoritor la adresa acesteia de către același Victor Ponta? Evident, nu!'', potrivit unui comunicat remis STIRIPESURSE.RO.