Performanţa lui Michelle Yeoh la Oscaruri, celebrată de mama sa şi de Malaezia

"Malaysia boleh!" ("Malaezia o poate face!"), a scris mama lui Michelle Yeoh într-o convorbire video cu fiica sa, la câteva minute după anunţul istoricei victorii a acesteia la gala premiilor Oscar de duminică seara, unde vedeta născută în Malaezia a primit premiul pentru cea mai bună actriţă în rol principal, notează AFP.

"Sunt foarte fericită (...). Sunt mândră de fiica mea. Este foarte muncitoare", a declarat Janet Yeoh reporterilor, după ce fiica sa a devenit prima actriţă de origine asiatică recompensată la această categorie de Academia de film americană.

Michelle Yeoh a fost premiată pentru interpretarea sa din filmul "Everything Everywhere All at Once"

Michelle Yeoh a fost premiată pentru interpretarea sa din filmul "Everything Everywhere All at Once", marele câştigător al celei de-a 95-a gale de decernare a premiilor Oscar, unde această peliculă regizată de cineaştii Daniel Kwan şi Daniel Scheinert a câştigat şapte trofee, inclusiv la categoria "cel mai bun lungmetraj", informează Agerpres.

''Everything Everywhere All at Once'' spune povestea lui Evelyn Wang, interpretată de Michelle Yeoh, o imigrantă de origine chineză care are probleme cu fiscul, cu relaţiile de familie şi cu viaţa în general. Protagonista descoperă apoi că poate trece dintr-un univers într-altul sub forma unor versiuni diferite ale propriei persoane şi că poate astfel salva multiversul şi, eventual, relaţiile de familie.

"O voi suna să se întoarcă (în Malaezia) şi (vom) sărbători (aceasta) foarte curând. Luna viitoare este ziua mea de naştere", a adăugat Janet Yeoh.

Mama actriţei, însoţită de familie şi prieteni, a asistat la o transmisiune în direct a ceremoniei Oscarurilor dintr-un cinematograf din Kuala Lumpur, unde au izbucnit urale în secunda în care a fost făcut anunţul.

"A fost un moment extraordinar", a declarat Vicki, nepoata lui Michelle Yeoh.

"Am rămas fără cuvinte, am plâns. Totul s-a petrecut atât de repede. Suntem atât de fericiţi că a câştigat, că mătuşa noastră a câştigat", a adăugat ea.

"Ea nu este doar mândria Malaeziei, ci şi mândria Asiei", a declarat Tan Ooi Hong, un fan al actriţei.

Michelle Yeoh, care a devenit cunoscută la nivel mondial odată cu filmul James Bond "Tomorrow Never Dies", s-a născut în 1962 în oraşul Ipoh, la 200 de kilometri nord de capitala Malaysiei, Kuala Lumpur.

În copilărie, a început să danseze şi s-a specializat în balet în Anglia. Întoarsă acasă în vacanţă, a fost înscrisă fără să ştie de către mama sa la concursul Miss Malaysia.

"Am fost de acord să mă duc ca să o fac să tacă", a explicat râzând Michelle Yeoh. Şi a câştigat titlul.

O accidentare la spate a obligat-o însă să renunţe la ideea unei cariere de balerină. Întoarsă în Asia, ea a căutat o altă direcţie profesională.

Şi-a început cariera pe marele ecran în 1984 şi a jucat în filme, majoritatea de acţiune, dintre care se remarcă cele alături de Jackie Chan.

În 2013, Michelle Yeoh a primit titlul de "Tan Sri" din partea regelui Malaeziei, una dintre cele mai prestigioase distincţii civile din această ţară.