Personalitățile premiate la Gala Excelenței Feminine de la Palatul Regal: De la Sofia Vicoveanca la Monica Bîrlădeanu, Doina Melinte și Diana Baicu

Gala Excelenței Feminine, ediția a II-a, desfășurată pe 4 martie, la Palatul Regal, sub titlul ”THE SMART, THE BOLD, THE BEAUTIFUL”, ca parte a proiectului național ”Împreună protejăm România”, a celebrat feminitatea, inteligența și forța femeilor în societate, în cadrul unei ceremonii de premiere dedicate unor femei remarcabile.

Evenimentul, prezentat de Cristi Șelaru, a fost organizat de Grupul de Presă MediaUno, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă, Institutul Național de Statistică și Asociația MediaUno și a reprezentat a doua ediție în care sunt acordate distincții de excelență unor doamne care s-au evidențiat de-a lungul timpului prin performanțe și excelență în profesie și în viața socială.

În centrul atenției, s-au aflat poveștile inspiraționale a peste 30 de femei, ale căror contribuții, merite și realizări reprezintă un argument pentru prezent, dar și un reper pentru viitor.

Gala a avut, totodată, scopul de a promova ideea nevoii de schimbare a percepției privind rolul femeii în societate, cât și necesitatea și avantajele sprijinirii egalității de gen și implicării femeii în viața publică.

În cadrul Galei, au luat cuvântul personalități precum Diana-Loreta Păun, Consilier Prezidențial, Departamentul Sănătate Publică, Administrația Prezidențială; Nicoleta Pauliuc, Președinta Comisiei pentru Apărare, Ordine Publică și Securitate Națională din Senatul României; Silvia Dinică, Președinta Comisiei pentru Știință, Inovare și Tehnologie din Senatul României; Istvan-Lorant Antal, Președintele Comisiei pentru Energie, Infrastructură Energetică și Resurse Minerale din Senatul României; Excelența Sa Simona-Mirela Miculescu, Președinta Conferinței Generale a UNESCO, Delegat Permanent al României pe lângă UNESCO; Excelența Sa Iulia-Ramona Chiriac, Șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România; Carmen Orban, Consilier de Stat, Cancelaria Prim-ministrului României; Florin-Marian Spătaru, Consilier de Stat, Cancelaria Prim-ministrului României; Maria-Manuela Catrina, Adjunct al Directorului Directoratului Național de Securitate Cibernetică; General (r) Daniel Petrescu, Șeful Statului Major al Apărării în perioada 1 decembrie 2019 - 30 noiembrie 2023.

Componența juriului care a stabilit numele doamnelor cărora li s-au atribuit premii de excelență a fost, de asemenea, una de excepție, adăugând o dată în plus valoare distincțiilor acordate, cât și evenimentului în sine: Diana-Loreta Păun, Consilier Prezidențial, Departamentul Sănătate Publică, Administrația Prezidențială; Excelenta Sa Iulia-Ramona Chiriac, șefa Reprezentanței Comisiei Europene în România; Nicolae Comănescu, secretar de stat, pentru politică externă și afaceri strategice Cancelaria Prim-Ministrului; prof. univ. dr. Daniel Coriu, președintele Colegiului Medicilor din România; Cătălina Poiană, președinte Colegiul Medicilor din București; Gen. Ing. Ionel Sorin Bălan, directorul STS; viceamiral Ion Cristian Lișman, locțiitor pentru Resurse al șefului Statului Major al Apărării; general maior Remus Bondor, locțiitorul șefului SMAp. pentru instrucție și operații; viceamiral Mihai Panait, șeful Statului Major al Forțelor Navale; Gen. (Ret.) Decebal Ilina, prof. univ. dr. Niculae Istudor, rector Academia de Studii Economice București; dr. Cosmin Dumitrescu, Consul General al României la Torino; Valentin Silivestru, președinte-director general INCD Turbomotoare Comoti; prof. univ. dr. Constantin Marius Profiroiu, Prorector Academia de Studii Economice; Tova Ben-Nun Cherbis, președinte executiv și fondator Complex Educațional Laude-Reut; Anamaria Diaconescu, director Camera de Comerț Bilaterală Eleno-Română; Marina Coandă Bundac, director executiv, membru board Camera de Comerț Bilaterală România-Portugalia; Roxana Ilinca, CEO TMC Group; Dumitru Nancu, director general FNGCIMM.

În cadrul ceremoniei, pentru domeniul Justiție, Laura-Iuliana Scântei, judecător Curtea Constituțională a României a primit Premiul de Excelență pentru Integritate și Excelență în Justiție.

În domeniul Cultură și Artă, au primit distincții: Sofia Vicoveanca - Premiul de Excelență "Vocea Inimii Poporului"; Irina Margareta Nistor - Premiul de Excelență pentru Leardership în Industria Cinematografică; Angela Similea - Premiul pentru Excelență Artistică; Adela Mărculescu - Premiul de Excelenţă pentru Dedicare în Slujba Scenei; Monica Bîrlădeanu - Premiul de Excelență "Impact în Domeniul Cultural”.

În domeniul Diplomației, au fost recompensate cu premii: Excelența Sa doamna Therese Hydén, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiari al Suediei în România - Premiul de Excelență pentru Promovarea Drepturilor Femeilor; Excelența Sa doamna Déborah Leticia Ojeda Valedón, Ambasador Extraordinar și Plenipotențier al Republicii Cuba în România - Premiul de Excelență pentru Susținerea Diplomației Culturale; Excelența Sa doamna Enkeleda Mërkuri, Ambasadorul Republicii Albania în România - Premiul de Excelență "Ambasador al Culturii și Prieteniei"; Excelența Sa doamna Evangelia Grammatika, Ambasadorul Republicii Elene în România – Premiul de Excelență în Promovarea Relațiilor Diplomatice și Economice.

În domeniile Sănătate și Social, au fost premiate: Éva Andrea Csép - Premiul de Excelență pentru Implicarea în Viața Comunității și Sprijinirea Drepturilor Femeilor;

Steluța Moisescu, Director General TEVA Pharmaceuticals și Președinte Fondator al NIA Neurodiversity Academy - Premiul pentru Excelență în Leadership și Antreprenoriat în Afaceri și Probleme Sociale; Doris Andronescu, Director General Sanador - Premiul de Excelență în Managementul Medical; Mihaela Geoană, Fondator și Președinte Fundația Renașterea; Premiul pentru Excelență în Inițiative Sociale cu Impact Deosebit; Conf. Univ. Dr. Roxana Elena Bohîlțea, Medic primar Obstetrică și Ginecologie - Premiul de Excelență în Obstetrică-Ginecologie;

Ana-Maria Popa, Președinte Asociația Cetatea Voluntarilor Arad - Premiul de Excelență pentru Implicare în Proiecte cu Impact Social Semnificativ; Rodica Mitoiu, șef Serviciu Precursor de Droguri, Agenția Națională Antidrog - Premiul de Excelență pentru Integritate în Combaterea Substanțelor Interzise; Cristina Dragotă, asistent social, Agenția Națională impotriva Traficului de Persoane - Premiul de Excelență pentru Contribuția la Dezvoltarea Politicilor în Domeniul Asistenței și Protecției Victimelor Traficului de Persoane.

În domeniul Economie, au fost acordate premii de excelență doamnelor: Claudia Griech, Director General E.ON Energie România - Premiul de Excelență pentru Leadership și Sustenabilitate în Energie; Mihaela Coroiu, Director de Marketing EnergoBit - Premiul pentru Excelență în Planificarea Investițiilor Energetice; Diana Baicu, cofondator TopLine România - Premiul pentru Excelență în Managementul Afacerilor; Beatrice Dumitrașcu, CEO Residential Division - One United Properties - Premiul de Excelență "Lider în Transformarea Urbană".

În domeniul Educație și Cercetare, au fost recompensate cu premii: Nicoleta Bercaru, Director Liceul Teoretic Internațional de Informatică București, și Anna-Maria Theodora Andreescu, Cercetător științific III INCD Turbomotoare COMOTI cu Premiul de Excelență pentru Rezultate Excepționale în Proiecte de Cercetare-Dezvoltare cu Agenția Spațială Europeană.

În domeniul Sportului, au primit diplome de excelență Doina Melinte - Premiul de Excelență "Ambasador al Sportului Românesc" și Ana Maria Brânză - Premiul de Excelență pentru Supremație în Sport.

Premiile de excelență în domeniile Securitate națională și securitate cibernetică au revenit următoarelor doamne: Locotenent Colonel Ana Monica Georgiana Ciobanu, coordonator echipă dezvoltare IT, Serviciul de Telecomunicații Speciale -

Premiul de Excelență pentru Susținerea Digitalizării Administrației Publice și Dezvoltarea Sistemelor Informatice Complexe Utilizate de Statul Român în Relaționarea cu Cetățenii și cu Autoritățile Europene; Ana-Maria Tamaș, șef Birou Operaționalizare Forțe Întrunite din Direcția Instruire și Doctrină a Statului Major al Apărării - Premiul de Excelență "Dedicație și Merit pentru Apărare"; Locotenent-Comandor Anamaria Crina Datcu, șef Birou Planificare Operații, Statul Major al Forțelor Navale - Premiul de Excelență "Exemplaritate în Serviciul Naval"; Locotenent-Comandor Iuliana Ungureanu, Statul Major al Forțelor Aeriene - Premiul de Excelență pentru Profesionalism în Aviația Militară; Anamaria Sârbu, Prodecan pentru Cercetare Științifică la Facultatea de Management Militar, Academia Forțelor Terestre - Premiul de Excelență pentru Comunicare în Spațiul Cibernetic și Comunicații Militare.

Dincolo de a fi o declarație de recunoștință și apreciere față de femeile care, prin forța, inteligența și sensibilitatea lor, modelează lumea în care trăim, Gala ”THE SMART, THE BOLD, THE BEAUTIFUL” a fost și un manifest pentru un viitor în care femeile sunt recunoscute, apreciate și sprijinite în toate aspectele.

Evenimentul a fost transmis Live pe pagina de Facebook Grupul de Presă MediaUno:

https://fb.watch/qDQ_AbdGFo/

Partenerii evenimentului au fost: INCD Turbomotoare COMOTI (Partener Gold), STADA România (Partener Gold), Aqua Carpatica, Anvergura Live, Apivita, Asociația Companiilor Spaniole din România (ASEMER), Asociația Producătorilor de Energie Electrică – HENRO, BioRicos, Black Bullet, BuzduBijoux, Camera de Comerț Bilaterală Eleno-Română, Camera de Comerț Bilaterală România-Portugalia, Camera de Comerț pentru Belgia, Luxemburg, România şi Moldova, Catering by CulinArt, Centrul Medical Internațional București, Clinica 32, Depogaz, Domeniile Sâmburești, E.ON Energie România, Farmec SA, Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru IMM (FNGCIMM), First Models, Franui România, Garanti BBVA, Guerlain, Heidi, Horeca Event Consulting, IATA, Impera Systems Security, InFUNity, InoMed - Centrul pentru Inovație în Medicină, Leonidas România, Loski, Luxury Aesthetics, Mees Chocolates, ND Medhealth, Muse Flowers, Miflora, Olympus, PAM Bijuterii, Porphyras, Premier Catering, Silhouette Medical Beauty, Societatea Română de Sindrom Lynch, Starc4sys, TMC Group, Top Line, Transgaz, Veronique Design, Yves Rocher România.

Sponsori: Banca Transilvania, CytoGenomic Medical Laboratory, Hera Medical, Golden Foods Snacks

Parteneri media: Focus energetic, InvestEnergy, Nine O'Clock, Radio România

Proiectul ”Împreună protejăm România” a fost inițiat în anul 2020 de Grupul de Presă MediaUno și dezvoltat împreună cu Institutul Național de Statistică, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă și Asociația MediaUno, ajungând la 13 ediții de conferințe și 8 ediții de gală organízate și câteva publicații editate. Detalii despre acest proiect se regăsesc pe https://impreuna-protejam-romania.ro/