Peste 150.000 de sticle cu apă sfinţită vor fi împărţite constănțenilor prezenţi la slujba de Bobotează

Arhiepiscopul Tomisului, Înalt Prea Sfinţitul Teodosie, a anunţat că 150.000 de sticle cu apă sfinţită vor fi împărţite credincioşilor care vor fi prezenţi de Bobotează la slujba organizată în Portul Tomis din municipiul Constanţa.

Arhiepiscopul Tomiului a declarat, marţi, într-o conferinţă de presă, că a început etichetarea celor 150.00 de sticle care vor fi apoi umplute şi împărţite cu apă sfinţită. “Sărbătoarea este pregătită cu multe daruri şi osteneli. Aici se etichetează cele 150.000 de sticle care se vor umple poimâine, pe data de 5, în Ajunul Bobotezei. Este o osteneală plăcută pe care credincioşii noştri o pregătesc cu multă dragoste şi cu multă bucurie. Sărbătoarea Bobotezei este sărbătoarea darurilor, pentru că cel ce a coborât de sus din cer şi s-a născut în ieslea din Betleem, iată la această sărbătoare îl vedem desăvârşit în râul Iordan, unde, venind, Iordanul s-a dat la o parte”, a afirmat Arhiepiscopul Tomisului, scrie news.ro.

El a adăugat că vor fi pregătite şi butoaie cu apă sfinţită care vor fi aşezate pe care trase de boi şi de măgări, iar acestea vor merge prin Constanţa şi vor împărţi agheasma celor care nu au putut participa la slujbă.

“Iată acest eveniment mântuitor pentru noi pentru că intrând în apă, apa s-a sfinţit şi toate apele se sfinţesc de Bobotează şi prin sfinţirea apei ne sfinţim şi noi. Această apă se sfinţeşte doar în două zile şi în cadrul Sfintei Liturghii, către sfârşitul Sfintei Liturghii, în ajun, pe 5 ianuarie şi în ziua de Bobotează. De aceea, şi noi în Ajun, la 5.25 dimineaţa, vom începe Sfânta Liturghie ca să fim gata până pe la ora 7 – 7.30 să sfinţim apă în faţa Catedralei, unde sunt pregătite zeci de butoaie, multe dintre ele mari, de către 5.000 de litri fiecare şi altele de câte 2.000 sau 1.000 de litri sau 500 de litri, în aşa fel încât să avem peste 100.000 de litri ca să umplem cele 150.000 de sticle şi să aibă credincioşii în ziua de Bobotează, să ia apă sfinţită. Şi atunci vom merge cu carele cu boi şi cu măgari la Portul Tomis şi acolo vom sfinţi apa, vom sfinţi şi marea. Butoaiele vor merge prin oraş, vor mai da apă creştinilor care vor ieşi în cale. Preoţii vor stropi cu agheazmă, să sfinţească oraşul nostru, un oraş creştin, botezat de Sfântul Împărat Constantin cel Mare, pentru că de aceea se numeşte Constanţa, s-a numit din vechime Tomis”, a explicat Arhiepiscopul Tomisului.

El a menţionat că sticlele cu apă sfinţită vor fi aşezate în formă de crute în Portul Tomis, iar de Bobotează, trei cruci vor fi aruncate în mare, acestea urmând să fie recuperate de temerarii care vor sări apă. ÎPS Teodosie a precizat că anul trecut erau restricţii cauzate de pandemie, iar autorităţile au transmis oamenilor să nu vină la slujbă.

“Iată, anul trecut erau restricţii. Vă aduceţi aminte. Autorităţile ziceau să nu veniţi, eu le spuneam să veniţi, că nu e niciun rău. Şi iată, am primit confirmări de la justiţie că nu s-a îmbolnăvit nimeni. Nu am fost amendat, nu am fost criticat, ci dimpotrivă, s-a confirmat că sărbătoare a intrat în drepturile ei, pentru că apa sfinţită vindecă şi nu îmbolnăveşte”, a explicat Arhiepiscopul Tomisului.

Întrebat câţi constănţeni crede că vor participa la slujba de Bobotează, Arhiepiscopul Tomisului a răspuns: “Dacă anul trecut au fost peste 10.000, sper să fie 20.000 anul acesta şi vor fi, pentru că oamenii sunt dornici să sărbătorească această zi frumoasă, plină de daruri”.