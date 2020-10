Peste 40 de tineri au petrecut la un majorat: Polițiștii au descins și au dat O SINGURĂ amendă

O petrecere la care se aflau 40 de persoane a avut loc vineri seara la un popas turistic din judeţul Constanţa, încălcându-se astfel prevederile care interzic organizarea de evenimente private în spaţiul public, iar administratorul localului a fost amendat cu 3.000 de lei. Surse neoficiale au menţionat că la popasul turistic se organizase o petrecere de majorat.

Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa a transmis printr-un comunicat de presă, că pe data de 16 octombrie, în jurul orei 21.30, poliţiştii Postului de Poliţie Valu lui Traian au fost sesizaţi de către un operator TelVerde cu privire la faptul că, la un popas turistic din localitatea Valu lui Traian ar avea loc o petrecere cu mai multe persoane, care nu ar respecta prevederile legale referitoare la unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

“La faţa locului, poliţiştii au constatat că este vorba despre un eveniment privat, în spaţiu închis, cu participarea a aproximativ 40 de persoane, încălcându-se astfel prevederile HG 856/2020 privind prelungirea stării de alertă, prin care este interzisă organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive) în spaţii închise. Administratorul societăţii comerciale în cauză a fost sancţionat contravenţional cu amendă în valoare de 3.000 lei”, se arată în comunicatul IPJ Constanţa.

Sursa citată reaminteşte că prin Hotărârea Guvernului nr. 856/14.10.2020 sunt interzise organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spaţii deschise, precum şi a întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii închise. De asemenea, au fost interzise activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea a cel mult zece persoane care nu locuiesc împreună.

“În plus, prin legislaţia actuală se interzice organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente. În acelaşi timp, se interzice organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente”, a mai transmis IPJ Constanţa.

