Petre Daea a grăit, supermarketurile l-au ascultat: 'Au început să înţeleagă ce trebuie să pună pe galantare produse româneşti'

Actele normative privind programul de sprijin pentru tomate au fost aprobate încă de la finele anului trecut, în aşa fel încât fermierii au ştiut din timp cum să acţioneze, a declarat, vineri, ministrul Agriculturii, Petre Daea, precizând că în anii trecuţi normele juridice pentru această cultură se dădeau de Ziua Păcălelilor, atunci când "era şi roşia înflorită" sau era deja "în galantar", anunță Agerpres.

"Am stabilit exact. Este pentru prima dată în România, după câţiva ani de zile. Spre exemplu, la tomate, în 2020, actul prin care se stabileau normele juridice pentru această cultură s-au dat la 1 aprilie, de Ziua Păcălelilor. Atunci era şi roşia înflorită şi era şi în solar, iar cu un an mai târziu au dat-o în iunie, roşiile erau pe galantar, deja se consumau roşii din producţia românească. Anul acesta am dat actul normativ în data de 28 decembrie, l-am aprobat în Guvern. Fermierii ştiu cum să acţioneze, cunosc conduita nouă pe care am stabilit-o (...)", a subliniat Petre Daea.

El a precizat că a fost prelungit în acest an termenul de valorificare, până la 30 iunie, la solicitarea fermierilor din diferite zone ale ţării unde temperaturile sunt mai scăzute, iar producţia se realizează mai târziu.

"Fermieri din diferite zone ale ţării au cerut acest lucru, această libertate de valorificare, pentru că acolo condiţiile sunt mai vitrege, suma temperaturilor nu se realizează într-un interval de timp egal cu cel din sud, într-un cuvânt se fac mai târziu şi atunci printr-o eşalonare a producţiei asigurăm şi ritmicitatea cu legume, cu roşii proaspete. Prin extinderea acestei perioade pot să folosească şi soiuri mai productive, deci o producţie mai mare şi ceea ce este foarte important: evităm acea dorinţă de a stimula coacerea pe care dumneavoastră aţi interpretat-o în fel şi chip şi din acest punct de vedere toate măsurile sunt luate în aşa fel încât programul să fie mai bine valorificat", a explicat şeful MADR.

Potrivit sursei citate, obiectivul acestui program este de a echilibra balanţa comercială, chiar dacă nu a oferit date exacte în acest sens.

"Facem acest efort. Da, acesta este obiectivul. Duceţi-vă în pieţe şi în magazine acum şi spre cinstea fermierilor iată că au început şi supermarketurile să înţeleagă ce trebuie să introducă pe galantare: produse româneşti, pentru că asta este dorinţa românului. Ei au politica aceasta comercială în interesul lor, dar iată că acest interes se îngemănează şi cu interesul românilor. Dacă se duc în magazin trebuie să caute produse româneşti şi aşa vă îndemn, dragi români şi dragi consumatori, să folosiţi produsele româneşti, să le căutaţi acolo unde sunt, pentru că sunt. Şi prin acest consum al dumneavoastră şi prin valorificarea producţiei an de an creşte şi interesul fermierilor să facă şi cât mai multe produse ca să le valorifice şi să reducem şi deficitul acesta de balanţă comercială", a mai spus Petre Daea, care a participat vineri la conferinţa Caravana Cunoaşterii PNS 2023-2027, eveniment organizat la Academia de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" din Bucureşti.

În şedinţa Guvernului din 28 decembrie a fost aprobată Hotărârea care reglementează programul de susţinere a producţiei de tomate în spaţii protejate în 2023. Cuantumul ajutorului de minimis va fi în valoare de 3.000 euro/1000 mp/beneficiar, iar plafonul maxim alocat în bugetul MADR pentru această schemă de sprijin este de 262,999 milioane de lei, respectiv echivalentul a 53,142 milioane de euro.

Potrivit actului normativ, cererile se vor depune până cel târziu la data de 1 aprilie 2023, iar valorificarea producţiei se va face până la data de 30 iunie 2023, inclusiv. Ultima zi de depunere a documentelor justificative (copia rapoartelor fiscale de închidere zilnică/factura/fila/filele din carnetul de comercializare) este 14 iulie 2023 inclusiv.

Ca element de noutate, pentru simplificarea aplicării programului, se va efectua o singură verificare, după notificările transmise de către potenţialii beneficiari cu cel puţin 10 zile înainte de recoltare, care va viza identificarea suprafeţei înfiinţate, precum şi evaluarea producţiei de tomate înainte de recoltare.

Schema de ajutor de minimis se aplică pe întreg teritoriul României în anul 2023, pentru susţinerea producţiei de tomate în spaţii protejate, cultivate în Ciclul I de producţie.