Petre Daea: 'Avem programe de finanțare multiple pentru fermieri' - VIDEO

Petre Daea, ministrul Agriculturii, a precizat joi, 11 iulie, că instituția pe care o conduce are programe multiple pentru fermieri.

Acesta a punctat cele mai importante patru programe.

„Există o hotărâre de Guvern prin care noi am statuat un sprijin pentru fermierii care angajează cel puțin doi tineri. Pentru fiecare tânăr angajat care are un grad de pregătire superior angajatorul primește 1.000 de lei, Pentru un tânăr care are pregătire medie primește 700 de lei și pentru cel care nu are o pregătire medie primește 500 de lei. Iată un sprijin concret. Deja au fost primite cereri la nivelul direcțiilor agricole.”, a precizat Petre Daea pentru Constanța 100%.

Ministrul Agriculturii a spus că altă măsură este acordarea în avans a unei bune părți din subvenții.

„Un alt sprijin concert este acela că noi am solicitat – și zilele acestea o să avem răspunsul de la Comisia Europeană – ținând cont de condițiile climaterice pe care le-au avut fermierii în această perioadă, să le aducem subvențiile cu 70% în avans, ceea ce înseamnă enorm.”, a declarat oficialul.

O a treia măsură se referă a adeverințe de sprijin prin APIA, o măsură care se aplică deja. Astfel, fermierul se poate duce să ia credite de la bănci știind că i se garantează 85% din totalul subvenției pe care o primește.

„Anul trecut a fost 80, acum am crescut la 85%. Deci, te duci la bancă și ai adeverința de la APIA și știi că ai un milion de euro sau de lei de luat prin APIA, ca subvenție, poți să iei credit garantat, fără nicun fel de problemă, în sumă de 850.000 de lei sau de euro.”, a subliniat Petrea Daea.

În fine, o a patra măsuri de finanțare este Fondul European de Investiții.

„Prin FEI poți să iei credite avantajoase, întrucât 70% din dobânda creditului respectiv este suportată prin Planul Național de Dezvoltare Rurală.”, a conchis Ministrul Agriculturii.

Petre Daea a fost prezent joi, în județul Constanța, la amenajarea de irigații Carasu-Galeșu, obiectiv de investitii ce are ca termen de finalizare luna iulie, până în prezent fiind realizat în proporție de 90%. Valoarea investiției este de 6.102.469 lei, iar suprafața deservită este de 4.694 ha.