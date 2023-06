Petre Daea, spumos la predarea ștafetei: 'După 54 de ani şi 4 luni pe cartea de muncă şi 100 de ani în câmpul muncii...' / Cum îl descrie pe succesorul său

Fostul ministru al Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Petre Daea, i-a lăsat succesorului său Florin Ionuţ Barbu, la ceremonia de predare-primire a mandatului, ”Jurnalul lui Petre Daea”, în care fostul deţinător al portofoliului şi-a consemnat activitatea. Jurnalul lui Petre Daea include detalii despre activitatea din cele 235 de zile lucrătoare în care s-au realizat 215 acte normative ”de anvergură naţională”, Daea precizând că sunt în lucru, în diferite faze de avizare, alte 39 de legi.

Într-un discurs de aproximativ 20 de minute, Petre Daea s-a referit în termeni elogioşi la cel care i-a luat locul: ”prietenul, colegul, omul Florin Barbu”.

”(...) are conţinut Florin Barbu, are forţa de a pune în mişcare mecanisme, are puterea de a înţelege şi are dragoste de ţară”, a afirmat el.

Daea a spus că ”l-a măsurat atent” şi ”l-a cântărit cu grijă” pe cel care i-a luat locul în fruntea Ministerului Agriculturii.

”Spun prieten pentru că ne-a legat prietenia muncii, spun coleg pentru că am lucrat împreună o bună vreme de timp şi spun coleg pentru că am construit împreună ceea ce în România este necesar şi ceea ce este obligatoriu pentru viaţa economică din ţară, pentru reuşita agriculturii ţării româneşti, şi anume sistemul de irigaţii. Atunci l-am cunoscut. Am plecat temător în colaborarea cu tânărul Florin Barbu, spun temător pentru că tot timpul când ai în faţă o asemenea răspundere formidabilă la nivelul ţării te gândeşti dacă cel ce se află lângă tine este în stare să-ţi ţină aproape şi să ducă greutăţile domeniului extrem de important cum este Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare. Această temere mi-a fost spulberată imediat pentru că în activitatea, în modul de lucru, în felul de a colabora, dar mai ales în dorinţa de a face şi în acelaşi timp în profesionalismul de a găsi soluţii colegul mi-a devenit în preajmă cu cel mai mare sprijin în acest subiect. A fost cel mai bun director general pe care l-am avut, am spus-o de fiecare dată în această sală, o spun astăzi şi nu în mod formal, ştiţi foarte bine că nu o fac, dar acest coleg îmi creează astăzi bucuria să vină în dreapta mea şi să-i dau salutul de respect şi gradul de încredere pe care îl am pentru omul Florin Barbu”, a afirmat Petre Daea, la ceremonia de predare-primire a mandatului de ministru al Agriculturii.

Cum îl descrie Petre Daea pe succesorul său

Daea l-a caracterizat pe Florin Barbu drept ”un om de calitate deosebită” şi ”un caracter frumos”, precizând că este ”o bucurie” să-şi pună semnătura pe protocolul de predare-primire, ştiind că semnătura sa este ”acompaniată” de cea a lui Florin Barbu.

”Nu e uşor, este greu, dar sunt convins că el va face ceea ce trebuie, iar eu îl voi ajuta cât voi sta pe pământul acesta să facem ce trebuie împreună în agricultura ţării româneşti. Mă descarc de o misiune pe care am pus-o între două coperţi, spunând Jurnalul lui Petre Daea. (...) Am spus că voi lăsa la Ministerul Agriculturii acest jurnal al activităţii mele în care sunt consemnaţi paşii acţiunii. Jurnalul e adevărat, este sub cheie pentru că aşa am considerat şi în mandatul trecut să las sub cheie, în baza unui ordin, ceea ce s-a acumulat în instituţie şi practic să introduc în memoria instituţională ceea ce trebuie în aşa fel încât să i se poată pună la dispoziţie atunci când interesul – şi Florin îl are – interesul învinge şi nevoia îl cheamă şi să facă apel la trecut, pentru că viitorul de construieşte în prezent, cu respect faţă de trecut”, a adăugat Daea.

Conform fostului ministru, jurnalul său include detalii despre activitatea din cele 235 de zile lucrătoare în care s-au realizat 215 acte normative ”de anvergură naţională”, Daea precizând că sunt în lucru, în diferite faze de avizare, alte 39 de legi.

Petre Daea a vorbit şi despre sine, la finalul mandatului, anunţând că rămâne în domeniul agriculturii.

”După 54 de ani şi 4 luni pe cartea de muncă şi 100 de ani în câmpul muncii, pentru că nu am lucrat niciodată opt ore în agricultură, iată că ar fi culmea să plec din acest mediu atât de drag mie şi atât de necesar ţării. (...) Dragi români, am făcut tot ce trebuia pentru ţara mea şi voi face tot ceea ce pot până când nu voi mai fi ca fiinţă. Experienţa de viaţă vreau să o las ţării mele şi mă bucur că am cui să i-o pun la dispoziţie”, a mai spus el.

La rândul său, noul ministru Florin Barbu i-a asigurat pe fermieri de tot sprijinul său, subliniind principalele obiective care constau în realizarea Programului Naţional Strategic, accesarea de fonduri europene şi continuarea programului privind irigaţiile.

Barbu a spus că este nevoie de scheme de ajutor de stat pentru fermieri pentru echipamente de irigat, arătându-se convins că în următorii ani România va ajunge să poată iriga peste 2 milioane de hectare de teren agricol.