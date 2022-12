VIDEO Piloții ucraineni primesc un super-elicopter de la britanici: poate transporta 4 torpile, două rachete anti-navă și atinge 208 km/h

Marea Britanie s-a angajat să trimită elicoptere Sea King către armata ucraineană „ca parte a sprijinului său permanent", potrivit Sky News, informează Mediafax.

Mai multe echipaje ucrainene au fost instruite de britanici pentru a ști să utilizeze elicopterele folosite în misiunile de salvare și căutare pe mare.

„Marina Regală a oferit instruire cu Sea King pentru 10 echipaje ale Forțelor Armate ale Ucrainei, sporindu-le capacitățile de căutare și salvare", a anunțat Ministerul britanic al Apărării. Inițiativa a fost confirmată pentru prima dată în noiembrie, trei elicoptere Westland Sea King fiind așteptate să ajungă în Ucraina în curând.

Elicopterul Sea King se află în serviciu de peste 25 de ani, iar 344 sunt în serviciul Marinei Regale, al Forțelor Aeriene Regale, al marinei militare din Australia, Egipt, Germania, India și Pakistan, precum și al forțelor aeriene din Belgia, Egipt, Norvegia și Qatar, informează publicația de specialitate Naval Technology.

Elicopterul poate transporta patru torpile, fie torpile ATK (fost Alliant Techsystems) mk46, Whitehead A244S sau torpilele Stingray de la BAE Systems. De asemenea, mai poate transporta două rachete anti-navă, fie Sea Eagle, fie Exocet. Sea Eagle de la MBDA (fosta Matra BAe Dynamics, Marea Britanie) este o rachetă anti-navă pentru toate condițiile meteorologice, cu rază de acțiune de 100 km, care se poate lansa cu o rază de acțiune de 100 km.

Cele șase rezervoare de combustibil cu pungi flexibile au o capacitate de 3.700 l de combustibil, ceea ce conferă elicopterului o autonomie de 1.500 km. Pentru operațiuni cu rază lungă de acțiune, un rezervor de combustibil auxiliar poate fi montat în interior pentru a extinde raza de acțiune a feribotului la 1.750 km. Viteza maximă a elicopterului este de 208km/h. Raza de acțiune și plafonul de serviciu al elicopterului sunt de 1.230 km și, respectiv, 3.050 m.

