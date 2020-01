Pisicile, vedete în online, însă țintă pentru platformele video

Vedete în online în ultimii ani, animalele de companie, în special, pisicile, devin public țintă pentru platformele video. Amazon Prime oferă gratuit opțiunea Cat Tv, care oferă posibilitatea de a programa filme care să fie urmărite de pisică, scrie Mediafax.ro.

Animalele de companie sunt privite ca public țintă pentru canale cu nume precum Little Kitty & Family, Handsome Nature, sau Videos for Your Cat. Unele dintre aceste canale sunt realizate de utilizatori pe YouTube, altele sunt proiecte ale platformelor comerciale oferite abonaților.

În prima categorie, publicație Wired remarcă sutele de videoclipuri publicate de Paul Dinning, între care se numără opt ore de imagini destinate pisicilor sub titlul “Bird Bonanza”, care au adunat nu mai puțin de 7 milioane de vizualizări. Echipa de la YouTube care semnalează Curente și date (Trends and Insights) arată că Dinning a creat opt dintre cele mai vizionate videoclipuri cu pisici în 2019.

Unele videoclipuri destinate pisicilor sunt de animație. Canalul Cat Games produce videoclipuri care au rostul de a le determina pe animale să interacționeze cu tot felul de figurine, de la peștișori aurii, la cărăbuși sau șoricei. Alte videoclipuri folosesc imagini din jocuri precum (Pac-Man, Minecraft) ori din filme (Star Wars, Game of Thrones).

Cat Games este un proiect creat de Max Gomboev, din Rusia, după moartea pisicii sale. Văzând cât de mult apreciază stăpânii de pisici producțiile sale a decis să dezvolte producția de clipuri dedicate animalelor: “E mai ușor decât atunci când instalezi o aplicație, și poți să rulezi videoclipurile mele pe TV. De obicei creez un videoclip nou la fiecare 10 zile. Pisicilor le place să vadă ceva nou”, spune rusul.

Earnest Pettie, care conduce echipa Trends and Insights de la YouTube, a remarcat faptul că nu este vorba numai de jocuri dedicate animalelor ci și de muzică de relaxare, ca și producții ASMR pentru pisici. În 2019, videoclipurile cu expresia “videos for cats” în descriere au fost urmărite de peste 55 de milioane de ori doar pe platformă. Creșterea este de 41 de procente față de 2018.

Unele producții vin cu recomandări de la organizații ca Best Friends Animal Society sau Indoor Pet Initiative de la Colegiul de Medicină veterinară al Ohio State University.

Platforma Amazon oferă chiar un serviciu dedicat imaginilor concepute pentru pisici, blogul platformei, Fire TV sfătuind proprietarii de feline să aibă ”grijă dacă aparatul TV nu este ancorat destul de bine”.