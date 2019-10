Placido Domingo va fi recompensat totuşi cu Premio Batuta pentru excelenţă în muzică

Placido Domingo va primi în cele din urmă distincţia mexicană Premio Batuta, care recompensează excelenţa în muzică, au anunţat vineri organizatorii, după ce, cu o zi înainte, afirmaseră că tenorului nu-i va fi decernat acest premiu din cauza acuzaţiilor de hărţuire sexuală formulate împotriva sa, relatează AFP preluat de agerpres.

Placido Domingo (78 de ani) a fost selectat în luna mai, împreună cu alte 15 personalităţi culturale, pe lista laureaţilor primei ediţii a Premio Batuta, decernat în cadrul unei ceremonii prevăzute pentru această sâmbătă la Ciudad de Mexico.Ulterior, mai multe acuzaţii de hărţuire sexuală au fost formulate la adresa celebrului tenor, care a negat însă toate învinuirile.Organizatorii au anunţat joi decizia de a suspenda decernarea premiului lui Domingo ''până la clarificarea lucrurilor''.Vineri însă, aceştia au declarat că tenorul va primi totuşi premiul, chiar dacă nu va fi prezent la Ciudad de Mexico. Cântăreţul de operă ar urma să participe la ceremonie prin intermediul unei transmisiuni video."Comunitatea muzicii clasice celebrează cele şase decenii de angajament absolut al tenorului spaniol faţă de arte", a subliniat comitetul organizatoric.După ce a renunţat să mai apară în concerte la New York şi şi-a văzut mai multe spectacole anulate în alte oraşe din Statele Unite, Placido Domingo a demisionat miercuri de la conducerea Operei din Los Angeles, funcţie pe care o deţinea din 2003."Acuzaţiile recente apărute în presă împotriva mea au creat o atmosferă care mă împiedică să fiu util acestei lumi pe care o iubesc atât de mult", a declarat tenorul.Într-o investigaţie publicată în august de agenţia americană Associated Press, nouă femei au susţinut că au fost hărţuite de cântăreţ începând cu finalul anilor 1980.Associated Press a publicat pe 7 septembrie o a doua anchetă în care alte 11 femei se declară victimele hărţuirii sexuale.Placido Domingo a renunţat săptămâna trecută să mai concerteze pe scena Metropolitan Opera din New York. Orchestra din Philadelphia şi opera din San Francisco i-au anulat reprezentaţiile programate pentru această stagiune, iar opera din Dallas i-a anulat un concert care urma să aibă loc în martie 2020.Deşi cariera sa americană pare compromisă, Placido Domingo continuă să susţină spectacole în Europa. Ovaţionat în vara aceasta la festivalul de la Salzburg, în Austria, şi la Szeged, în Ungaria, Domingo are în următoarele săptămâni concerte programate la Zurich şi la Moscova.