Plângere penală și acuzații grave la adresa Laurei Codruța Kovesi: `a arestat un judecător pentru a obține condamnarea lui Voiculescu`/ DOCUMENT

Sorin Pantiș, fost ministru al Comunicațiilor, a depus la SIIJ o plângere împotriva lui Kovesi pe care o acuză de represiune nedreaptă și șantaj. Astăzi, fostul ministru a venit în fața anchetatorilor pentru a da declarații. Plângerea a fost depusă la începutul anului. Kovesi este acuzata ca a amenintat si intimidat prin declaratii publice judecatorii care urmau sa pronunte sentinta impotriva lui Dan Voiculescu.

”Noi analizam de la caz la caz unde exista o tergiversrae intentionata sau unde o tergiversare poate avea la baza o abatere disciplinara. Pot doar sa va spun ca o sa ne uitam cu atentie ce se intampla in acest dosar ca si de altfel in toate dosarele in care exista pericolul sa intervina prescriptia.” spunea Laura Codruta Kovesi la B1 TV pe 10 iunie 2014 intr-una una dintre declaratiile care se regasesc in plangerea depusa de Sorin Pantis impotriva Laurei Codruta Kovesi.

Procurorii l-au audiat astazi pe Sorin Pantis in aceasta plangere penala.

Intr-o declaratie obtinuta in exclusivitate pentru stiripesurse, la cinci ani de la aceste declaratii, Sorin Pantis intreaba: „Cine era acest ~NOI~? Pe ce criterii stabileau ei? Judecatorii se puteau apara de acest ~NOI~? Cati judecatori au mai fost analizati la fel?”

„Pretextul acestor declaraţii era un pericol inventat de Kovesi, şi anume cel al prescrierii faptelor din Dosarul ICA. „Pericolul” semnalat de Kovesi este o minciună sfruntată. Niciun specialist în drept, niciodata, nu a confirmat iminenţa prescrierii faptelor din dosarul ICA in 2014.” spune Sorin Pantis in plangerea depusa la Parchet.

Conform unor specialiști... faptele de care era acuzat Dan Voiculescu s-ar fi prescris cel mai devreme în 2023.

Mesajele transmise de Kovesi nu ar fi avut, de fapt, nicio legătură cu prescripţia. Rolul lor ar fi fost să traseze judecătorilor sarcinile pe care le aveau de îndeplinit în Dosarul ICA şi să le arate ce urmează să li se întâmple în caz că nu se conformează.

Sub pretextul prescrierii şi sub ameninţarea cătuşelor, procurorul şef al DNA, Laura Codruta Kovesi le indica judecătorilor soluţia în Dosarul ICA.

În 11 august 2014, Kovesi a recunoscut cu gura ei că l-a arestat pe judecătorul Mustață pentru a obține condamnarea lui Voiculescu: „A fost un moment important în cursul acestui dosar, faptul că la un anumit moment un judecător suspectat pentru fapte de corupție nu a mai participat la judecarea acestui dosar. A fost unul dintre judecătorii care de-a lungul timpului a tot tergiversat judecarea procesului. (...) În cadrul monitorizării care s-a făcut, și din probele administrate, a rezultat că într-un fel acest judecător s-a antepronunțat la vremea respectivă pe judecarea acestui dosar, susținând în discuțiile cu terțe persoane că dorește amânarea acestui dosar după data decembrie 2014, deci exista riscul ca acest judecător dacă continua judecarea dosarului să nu îl termine niciodata, probabil se îndeplinea prescripția sau probabil amâna la nesfârșit.”