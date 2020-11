Platforma Dreptate şi Adevăr nu va participa la consultările politice inițiate de Igor Dodon

Trimisul special al AGERPRES, Cristian Lupaşcu, transmite: Vicepreşedintele Parlamentului Republicii Moldova, Alexandru Slusari, care este şi liderul grupului parlamentar al Platformei Dreptate şi Adevăr, a anunţat marţi că formaţiunea politică pe care o reprezintă nu va participa la consultările politice iniţiate de preşedintele Igor Dodon.

El a declarat într-o conferinţă de presă că "nu există niciun raţionament de a merge la aceste consultări, nici sub aspect instituţional, nici sub aspect politic".

"Noi am avut discuţii pe acest subiect în interiorul partidului, am discutat cu Biroul Permanent, cu liderul partidului, Andrei Năstase, am discutat la facţiune acest subiect şi ei vin cu un anunţ public, firesc şi aşteptat, că facţiunea Platformei DA nu va merge la aşa-zise consultări cu aşa-zisul preşedinte Igor Dodon", a afirmat Slusari.

Acesta l-a acuzat pe preşedintele în exerciţiu, Igor Dodon, că o lungă perioadă "a făcut uzurparea puterii", iar acum încă "se erijează într-un salvator al naţiunii", într-un "tătuc".