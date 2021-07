Platforma Robinhood dorește ca mai multe femei să tranzacționeze criptomonede

Directorul operațional al aplicației de tranzacționare a acțiunilor și a criptomonedelor Robinhood își propune o creștere semnificativă a numărului de clienți de sex feminin, în special atunci când vine vorba de investiții în cripto.

Într-un interviu cu Business Insider publicat miercuri, directorul general al Robinhood, Gretchen Howard, a declarat că numărul femeilor care folosesc aplicația de tranzacționare s-a triplat mai mult, reprezentând o creștere de 369% de la an la an. În plus, platforma a raportat în martie că 40% dintre clienții săi activi de sex feminin tranzacționau cripto, o creștere de șapte ori mai mare față de 2020.

„Pentru mine mi se pare că, wow, le-am permis acestor femei să tranzacționeze cripto”, a spus Howard. „Crypto este foarte nou, mai ales pentru oamenii care încep să investească pentru prima dată. Și este, de asemenea, stereotipat ca un spațiu dominat de bărbați. ”

COO, care a spus că deține ea însăși câteva jetoane, este alături de Robinhood de la începutul anului 2019, după ce a părăsit o poziție de partener la firma de capital de risc CapitalG. Ea a spus la începutul acestui an că vrea să vadă „o creștere semnificativă a femeilor care investesc pe platformă”.

Potrivit Robinhood, aproximativ 30% dintre clienții săi activi erau femei la începutul anului 2021. În iunie, aplicația de tranzacționare are în prezent peste 30 de milioane de clienți, dintre care 18 milioane au conturi finanțate.

Datele dintr-un sondaj Gemeni publicat în aprilie au indicat că există mai multe femei decât bărbați interesați să investească în criptomonede pentru prima dată, dar un raport al Forumului Economic Mondial a sugerat că acestea erau subreprezentate lucrând în industria blockchain-ului și a criptomonedelor. BDC Consulting, o firmă de blockchain din SUA, a sugerat că includerea mai multor femei ca vorbitori la conferințele criptografice, precum și creșterea reprezentării acestora în mass-media ar putea conduce la participarea în spațiu.

Se pare că Robinhood este încă sub control din partea autorităților de reglementare pe fondul cererii sale la Comisia pentru valori mobiliare și SEC (SEC) pentru o ofertă publică inițială. La 30 iunie, Autoritatea de Reglementare a Industriei Financiare a ordonat companiei să plătească amenzi de 70 de milioane de dolari și restituirea către clienți că platforma ar fi cauzat „un prejudiciu larg răspândit și semnificativ”.

Chiar a doua zi, Robinhood a depus o declarație de înregistrare a formularului S-1 la SEC pentru a deveni publică , anunțând intenția sa de a strânge 100 de milioane de dolari pe piața Nasdaq. Se pare că autoritățile de reglementare caută încă aplicația de tranzacționare pentru practicile sale comerciale în urma controversei privind tranzacțiile GameStop la începutul acestui an.