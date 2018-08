Pleșoianu, în extaz după scrisoarea lui Giuliani: 'Werner și #Propaganda au primit azi lovitura fatală'

Deputatul PSD, Liviu Pleșoianu, salută scrisoarea lui Rudolph Giuliani trimisă oficialilor români, spunând într-o postare pe Facebook că eforturile sale de a aduce la cunoștință lui Donald Trump situația reală din România `au avut sens și au fost încununate cu succes`.

„L-am informat direct pe Președintele Trump despre faptul că Noua Securitate din România a fost înființată cu ajutorul celui care îl anchetează în prezent chiar pe el! Iar Werner și #Propaganda au primit azi lovitura fatală de la Rudolph Giuliani, avocatul lui Donald Trump, fost procuror federal și fost primar al New-York-ului!

Lacheii aparatului de propagandă al Noii Securități au publicat prin presa aservită și pe Facebook tot felul de glumițe de creșă cu privire la scrisorile mele către Donald Trump și cu privire la luările mele de poziție foarte dure la adresa ambasadorului Hans Klemm, omul vechii administrații Obama-Hillary. Aceleași glumițe de gâgă le-au distribuit și când, la mitingul unde sute de mii de oameni au scandat împotriva Noii Securități, am transmis un mesaj în limba engleză prin care am salutat lupta Președintelui SUA, Donald Trump, împotriva „deep state”. Am știut foarte bine că, vorbind direct în limba engleză de la microfon în fața sutelor de mii de oameni și a presei internaționale, mesajul meu va ajunge sigur până la Casa Albă. I-am adus la cunoștință atunci lui Donald Trump un fapt foarte important: Robert Mueller, fostul Director FBI care îi învăța pe Kovesi, Maior și Coldea să intercepteze la scară largă convorbirile românilor și să creeze celebrul binom SRI-DNA este nimeni altul decât procurorul care îl anchetează în prezent în mod aberant chiar pe Președintele SUA (ideea fiind, cum altfel, că Donald Trump e... „omul rușilor”)!

...Scrisoarea de azi a lui Rudolph Giuliani - avocatul lui Donald Trump, fost procuror federal şi fost primar al New-York-ului – e dovada clară că toate eforturile de a aduce la cunoștința Președintelui Trump situația REALĂ din România au avut sens și au fost încununate de succes! Sunt cât se poate de satisfăcut și aștept cu interes să văd ce mai spun în emisiunile lor cei care acuzau că „nu acționăm pe plan extern”... Am acționat LA VEDERE și acum rezultatul SE VEDE: în mod oficial, Donald Trump, Președintele SUA, a declarat război și Noii Securități, acelui „deep state” românesc pe care l-au creat cei din Administrația Obama-Hillary cu ajutorul SRI și DNA! Începând de azi, în mod OFICIAL, Președintele Noii Securități Klaus Werner Iohannis se află în vizorul Președintelui Trump și al administrației sale. Werner? ...#GHINION!”, este mesajul lui Pleșoianu pe Facebook.