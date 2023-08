PNL, gata de alegeri anticipate: Ultimatumul transmis de Nicolae Ciucă (surse)

Discuțiile din coaliție, după reformele anunțate de Marcel Ciolacu, au stârnit vii dispute între PSD Și PNL. Premierul chiar a spus, într-o emisiune TV, că e gata să-și pună mandatul pe masă, dacă liberalii nu îl vor susține, și că se va întoarce la popor, adică la alegeri anticipate.

Surse din conducerea PNL au declarat pentru Digi24.ro că Nicolae Ciucă îi va prezenta lui Marcel Ciolacu un contra-ultimatum: PNL este pregătit să meargă la alegeri anticipate dacă PSD forțează adoptarea unor măsuri fiscale fără acordul liberalilor.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, la Aleph News, că este dispus să își depună mandatul dacă liberalii nu sunt de acord cu măsurile de reducere a cheltuielilor bugetare și cele de fiscalitate.

„Dacă nu se înțeleg aceste lucruri, eu îmi pun mandatul pe masă și ne întoarcem la români. Am și eu răbdarea mea, cum e și corect. Sunt un om foarte răbdător, foarte echilibrat... am alte defecte, e normal, sunt om, dar am și eu răbdarea mea. În joc este destinul nostru”, adaugă Ciolacu.