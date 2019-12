PNL îl poate 'arde' la buzunar pe Isărescu. Piperea: 'Dacă legea nu va avea aceste trei exceptii, nu va trece de Parlament şi nici de CCR'

Cunoscutul avocat Gheorghe Piperea, profesor la Facultatea de Drept a Univeristăţii Bucureşti, afirmă că măsura anunţată de PNL, privind interzicerea cumulării pensiei cu salariul de la stat, nu are nicio şansă să treacă de Parlament şi CCR dacă nu va introduce şi câteva excepţii notabile, cum ar fi şefii BNR şi judecătorii CCR.

"Guvernul isi asuma raspunderea pe o lege care va interzice cumulul pensiei cu salariul la stat.

Sunt curios daca legea va dispune ca se excepteaza Isarescu (si zecile de consilieri ai sai, dar mai ales Ebenezer Scrooge, aka A. Vasilescu), Daianu, Stanciu (si ceilalti penisionari de la CCR).

Că, dacă legea nu va avea aceste trei exceptii, nu va trece de Parlament si nici de CCR.

Un exemplu “fericit” de cumul al pensiei cu salariul la stat este Manole/Calin Isarescu. Veniturile sale, numai din aceste surse, depasesc de doua ori veniturile sefului Federal Reserve. Dar mai are si salariu de profesor, indemnizatie de academician (care, btw, a scris o singura carte, si aia in colaborare), masina de serviciu, restaurant cu uz intern la Arenele Progresu, plus profiturile obtinute in stare de incompatibilitate si conflict de interese la Mar srl, producatorul “celebrei” poșirci de Drăgășani, nelipsită din cadourile de protocol de Crăciun făcute de bănci", scrie Piperea pe Facebook.

Aşa cum STIRIPESURSE.RO scria ieri, nu mai puţin de 7 dintre cei 9 judecătorii ai Curţii Constituţionale cumulează venituri din pensii şi salarii.