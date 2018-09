PNL nu va câștiga alegerile din 2020 stând cocoțat în cârca lui Iohannis!

Poate cineva ca, în 2-3 fraze simple, să ne spună care este oferta PNL către electoratul liberal? De ce ar trebui votat acest partid? Pentru că, dacă singura lor ofertă este că fac opoziție la PSD – ceea ce nici măcar nu este prea adevărat – și că-l susțin pe președintele Iohannis, eu spun că e prea puțin pentru a fi votați.

Ca să fiu mai clar, uitați-vă la eforturile pe care le fac PMP și USR pentru a câștiga încrederea alegătorilor. USR a inițiat campania „Fără penali” și a strâns circa un milion de semnături. Au muncit, au bătut țara, și-au făcut campanie. PMP are mai multe proiecte majore: unirea cu Republica Moldova, alegerea primarilor în două tururi – liberalii, sub presiunea propriilor primari, doar se prefac că susțin acest demers – și abrogarea pensiilor speciale. Ce înseamnă să ceri abrogarea pensiilor speciale? Să îți ridici în cap toată vechea și noua securitate, plus ministerul de Interne. Trebuie să ai curaj și să fii cu adevărat dedicat interesului public, nu castelor privilegiate, atunci când îți asumi o asemenea propunere.

Ce face, în acest timp, PNL-ul? O scaldă, călduț. Critică PSD-ul cu jumătate de gură, se ferește de inițiative curajoase, ca să nu supere pe cineva, și, cu aroganță, refuză să coopereze cu celelalte structuri din opoziție. Cu ce se laudă PNL? Cu susținerea necondiționată a candidaturii lui Klaus Iohannis. E o ofertă subțire, care nu va mobiliza alegătorii. Eu îmi amintesc – și cred că sunt mai mulți care au memoria bună – cum s-au opus Iohannis și PNL-ul condus pe atunci de Alina Gorghiu, în vara lui 2015, unor măsuri de reducere a fiscalității. Nu au nici o ofertă liberală, nici una. Chiar și în chestiunea pensiilor speciale, au bătut toba că le vor abrogate, dar, în realitate, n-au avut curaj să se atingă de pensiile securității. Toate energiile din PNL se consumă în intrigi interne, în bătălii meschine între tabăra Bușoi-Petrache și cea a lui Orban. Au fost reactivate figuri triste precum Vasile Blaga, Alina Gorghiu și Crin Antonescu (care ar putea ajunge europarlamentar). Orban, Blaga și șeful lor suprem, Klaus Iohannis, nu realizează că se află în anul 2018, nu la finalul anilor 90. Rețelele sociale și migrația masivă au schimbat pretențiile electoratului, iar alegătorii nu mai vor să voteze niște semi-penali cenușii care, cu jumătate de gură, susțin că ar fi anti-PSD. În 2020, electoratul anti-PSD va avea mai multe opțiuni viabile, va avea de unde alege. Eșecul din 2016, de la București, ar fi trebuit să fie un semnal de alarmă pentru liberali. PNL fie se adaptează, se desprinde faptic - nu doar declarativ - de USL și oferă o construcție de dreapta, fie va pica în urma partidelor pe care azi le disprețuiește. Va avea soarta PNȚCD? N-aș spune „Nu”!

În loc de concluzie, un sfat gratis pentru prietenii mei liberali: dacă se întâmplă cumva și Klaus Iohannis câștigă prezidențialele din 2019 (ceea ce eu nu cred), asta nu vă va ajuta defel în 2020. Când veți fi în campanie și veți avea nevoie de „locomotiva” Iohannis – ca să se bată cu PSD și să tragă partidul – veți descoperi că locomotiva e în vacanță, prin Florida sau Tenerife. Vă urez mult succes cu o asemenea strategie electorală!

