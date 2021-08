PNL pune tunurile pe Stelian Ion: Ministrul Justiției pune în pericol un proiect de 26 de milioane de euro pentru digitizarea justiției

Bate vânt de remaniere la Ministerul Justiției. După președintele Iohannis, și liberalii au dezlănțuit reproșurile la adresa lui Stelian Ion. Actualul ministru al Justiției este acuzat că pune în pericol un proiect de 26 de milioane de euro pentru digitizarea justiției. Afirmațiile sunt făcute de deputatul Cristian Băcanu, fost secretar de stat în Ministerul Justiției în mandatul de ministru al lui Cătălin Predoiu.

„Nu, domnule Ministru Stelian Ion, nu asa!

Anul trecut, pe 18 noiembrie, anunțam deblocarea proiectului Ecris V şi a dosarului electronic şi, totodată, faptul că fusese semnată şi cererea de finanțare pentru fonduri europene. Proiectul are ca scop modernizarea și adaptarea sistemului electronic de management al cauzelor (ECRIS) pentru a răspunde actualelor nevoi ale sistemului judiciar şi pentru a îi ajuta pe justițiabili.

Vorbim despre un proiect de aproximativ 26 milioane de Euro, mare parte fonduri europene nerambursabile pentru care semnasem cererea de finanțare pe 16 noiembrie împreună cu toată documentația necesară. Inutil să spun câtă nevoie este în sistem de digitalizare, cu atât mai mult cu cât am promis cu toții debirocratizare.

În decembrie 2020, când am plecat din Ministerul Justiției, lăsasem un calendar bine stabilit pentru implementare: primul pas consta în realizarea caietului de sarcini pentru licitație până în luna februarie. Respectarea termenelor este vitală pentru absorbția banilor europeni, nu-i aşa? Le-am promis atunci colegilor de la tehnic că voi urmări proiectul din Parlament şi m-am ținut de cuvânt.

Spre marea mea uimire, proiectul nu a reprezentat o prioritate pentru actualul Ministru al Justiției. La începutul verii am transmis o interpelare domnului Ministru, solicitând informații cu privire la stadiul de implementare. Nu mică mi-a fost mirarea când am primit un răspuns evaziv şi neclar (documentele sunt publice), lucru pe care îl consider greu de acceptat - sunt totuşi deputat şi atunci când lansez o întrebare către un Ministru, nu o fac spre a primi adrese care nu oferă informațiile solicitate. Nu cer informații spre a mă afla în treabă. Am fost aşadar nevoit să transmit o nouă interpelare.

Am aflat de curând că nici acum nu este finalizat caietul de sarcini, lucru care mă revoltă; riscăm să pierdem finanțarea şi să îi dezamagim atât pe justițiabili cât şi pe profesioniştii dreptului.

Dacă nu avem caiet de sarcini, este evident că licitația nu este lansată; digitalizarea poate să aştepte. Tot parlamentul să fie de vină? Vă spun sincer, sunt dezamăgit unele lucruri din activitatea Ministerului. Vorbesc despre un Minister pe care îl cunosc foarte bine şi care are un rol determinant în realizarea unui serviciu public crucial - actul de justiție”, scrie Băcanu pe Facebook.