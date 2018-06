Polițistul pe care l-a bătut Cristian Boureanu rupă tăcerea, după condamnarea politicianului: 'Îmi creează un sentiment de frustrare, neliniște generală'

Ovidiu Andrei, polițistul pe care l-a lovit Cristian Boureanu, a declarat că decizia instanței de a-l condamna pe fostul parlamentar la închisoare cu suspendare aduce un sentiment de îngrijorare în rândul agenților, deoarece se transmite mesajul că oricine are 7.000 de euro poate comite ultraj.

„Îmi creează un sentiment de frustrare faptul că integritatea fizică și prestigiul profesional al polițistului valorează 30.000 de lei. În realitate, nu este vorba despre bani, este vorba despre mesajul pe care autoritatea judecătorească, ce-i drept, poate în primul caz mediatizat cu adevărat, îl transmite societății civile. Nu este doar îngrijorarea mea, este un sentiment de neliniște generală, de îngrijorare în rândul colegilor mei care zilnic se expun riscului de a fi agresați, situațiile conflictuale fiind nelipsite în cadrul unei zile de muncă”, a declarat, pentru agenția de presă MEDIAFAX, Ovidiu Andrei.

Agentul spune că a sperat ca magistratul care a pronunțat decizia să aibă în vedere faptul că pedeapsa dispusă pentru Boureanu ar fi trebuit să fie una care să-i protejeze pe polițiști de astfel de pericole.

„Mă așteptam ca în ochii celor care împart dreptatea, prejudiciul moral suferit de mine să aibă o reparație echitabilă, care să ne ocrotească deopotrivă pe mine și pe colegii mei de expunerea la astfel de incidente. Mesajul transmis e cu totul și cu totul altul. Oricine are 7.000 de euro în buzunar poate bate un polițist pe stradă și își ia o pedeapsă cu suspendare. De fapt, acesta este of-ul breslei. Eu am avut doar neșansa să fiu vocea”, a mai spus Ovidiu Andrei.

Magistrații Judecătoriei Sectorului 1 l-au condamnat, miercuri, la doi ani și două luni de închisoare cu suspendare pe Cristian Boureanu în dosarul în care acesta este acuzat de ultraj şi au achitat-o pe iubita acestuia, Laura Dincă, pentru mărturie mincinoasă. În decizia pronunțată, judecătorii îl mai obligă pe Cristian Boureanu să îi plătească lui Andrei Ovidiu, poliţistul pe care fostul parlamentar l-ar fi lovit în noaptea în care a avut loc incidentul, 7.000 de euro daune morale. Decizia poate fi contestată.

Fostul parlamentar Cristian Boureanu a declarat, imediat după aflarea deciziei, că respectă decizia judecătorului, precizând însă că nu l-a atins pe agent.

"Respect decizia judecătoarei şi apreciez că cineva a citit cu adevărat ce s-a întâmplat acolo şi s-a uitat pe probele existente pentru că sunt probe care nu au ajuns la dosar. O singură concluzie vreau să trag. M-am legitimat şi decizia arată foarte clar că nu există acuzaţia că nu m-am legitimat. M-am legitimat conform legii cu nume prenume, data naşterii, cu document emis de ministerul Transporturilor în România şi cu adresa din buletin. Nu l-am atins pe poliţist. Nu i-am rupt uniforma, eu am fost acuzat pentru că l-am degradat, i-am rupt epoleţii şi uniforma. Uniforma este întreagă şi a fost întreagă tot timpul. Nici poveste că l-am imobilizat, i-am prins mâna la spate şi i-am făcut fractură de mână. Am fost acuzat de asta pe perioada cât am fost în arest. Nu i-am prins degetul la uşă. Există filmarea publică, camerele MAI, ale administraţiei publice locale care arată foarte clar că uşile s-au închis o singură dată", a declarat, miercuri, Cristian Boureanu, la ieşirea de la instanţă.

Pe 9 iunie 2017, în jurul orelor 01:30, maşina în care se afla Cristian Boureanu a fost oprită în trafic, în zona Piaţa Charles de Gaulle din Sectorul 1 al Capitalei de un echipaj de poliţie rutieră. Procurorii susţin în rechizitoriu că acesta "s-a manifestat violent, la momentul solicitării documentelor de identitate de către un agent de poliţie din cadrul DGPMB – Brigada Rutieră, în sensul că l-a ameninţat pe acesta, i-a prins degetele mâinii drepte prin închiderea portierei autoturismului, i-a răsucit mâna stânga, i-a rupt cămaşa uniformei de serviciu şi l-a lovit cu genunchiul în zona inghinală, provocându-i leziuni traumatice care pot necesita un număr de 15-20 zile de îngrijiri medicale".

