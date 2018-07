Pompierii au reluat căutările bărbatului luat vineri de viiturile râului Cracău

Pompierii au reluat, luni, căutările bărbatului luat vineri de viiturile râului Cracău, în timp ce încerca să traverseze apa, potrivit informaţiilor furnizate de reprezentanţii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ, scrie Agerpres.

Şi în cursul zilei de duminică au fost efectuate căutări, însă fără niciun rezultat.Bărbatul dispărut are 58 ani şi este din satul Căciuleşti, comuna Girov, iar vineri a dispărut de la domiciliu. În urma cercetărilor efectuate de poliţişti s-a constatat că bărbatul traversa, zilnic, râul Cracău, în dreptul fabricii de in, pentru a merge la concubina sa.Vineri se afla sub influenţa băuturilor alcoolice şi a fost sfătuit de tatăl său să nu traverseze râul deoarece debitul era crescut în urma precipitaţiilor. Bărbatul nu a ascultat sfatul acestuia şi a plecat la concubină, dar nu a mai ajuns nici la aceasta şi nici acasă, motiv pentru care se bănuieşte că a fost luat de viitură.

Un alt bărbat a fost luat de viituri, sâmbătă, iar trupul său a fost găsit a doua zi la câţiva kilometri distanţă, după ce apele râului Cuejdi s-au retras. Victima culegea lemne cu o cange de pe râu, în localitatea Gârcina, şi a fost surprins de viitură.