Guvernul a aprobat rectificarea bugetară: prioritățile anunțate de premierul României

Premierul României a anunțat că a aprobat în ședința de guvern o rectificare bugetară „pozitivă”.

„Am aprobat astăzi, în ședința de Guvern, o rectificare bugetară pozitivă, bazată pe majorarea PIB-ului și pe creșterea cu aproape 30 de miliarde de lei a veniturilor bugetului general consolidat. Prioritățile noastre rămân protejarea cetățenilor, susținerea economiei și atragerea fondurilor europene”, a spus Nicolae Ciucă.

Care sunt prioritățile

„Astfel, bugetul pentru investiții crește cu 3,4 miliarde de lei. Ministerul Muncii și Solidarității Sociale va beneficia de 7,3 miliarde în plus pentru protecția familiilor și a copiilor, ajutoare pentru compensarea prețului la energie. La Sănătate, vom direcționa în plus 2,6 miliarde de lei pentru proiectele de modernizare şi susţinere a serviciilor medicale. Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene primește în plus 2,7 miliarde de lei, Ministerul Energiei 2,4 miliarde de lei, Ministerul Transporturilor, 2 miliarde de lei, Ministerul Dezvoltării, aproximativ 650 de milioane de lei, iar Ministerul Agriculturii va beneficia de o alocare suplimentară de 716 milioane de lei pentru dezvoltarea sistemului de irigații și sprijinirea fermierilor.

Am avut în vedere toate solicitările ministerelor și prioritățile generate de contextul actual. Astfel, alocăm fonduri semnificative pentru investiții în economie, pentru energie, sănătate și agricultură, domenii de interes major în această perioadă”, mai transmite Ciucă.