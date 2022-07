Premierul Ciucă, discuții cu parlamentari din Georgia - Susținere pentru aderare la UE și NATO

Premierul Nicolae Ciucă a afirmat, după o întrevedere cu o delegaţie a Parlamentului din Georgia, că ţara noastră a exprimat constant susţinerea aderării Georgiei la Uniunea Europeană şi NATO.

„România şi-a exprimat constant susţinerea aderării Georgiei la UE şi NATO. M-am bucurat să primesc delegaţia parlamentară a Comisiei de Apărare şi Securitate”, a scris Nicolae Ciucă, miercuri pe Twitter.

PM @NicolaeCiuca: Ro ???????? constant and continuous support for Georgia ???????? accession to EU and #NATO. Glad to welcome parliamentarian delegation of Defense and Security Committee. pic.twitter.com/D6DJjgDotZ