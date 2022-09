Premierul Ciucă, mesaj de condoleanțe: 'Suntem alături de poporul britanic și familia regală în aceste momente grele'

Premierul Nicolae Ciucă a transmis, joi seară, că România se alătură poporului britanic şi familiei regale britanice, în doliu, pentru pierderea Majestăţii Sale Regina Elisabeta a II-a.

”România se alătură poporului britanic şi familiei regale britanice, în doliu, pentru pierderea Majestăţii Sale Regina Elisabeta a II-a”, este mesajul postat de premierul Nicolae Ciucă pe Twitter.

Regina Elisabeta a ll- a a murit joi după -amiază, la reşedinţa sa de la Balmoral, la vârsta de 96 de ani, a anunţat Palatul Buckingham.

PM @NicolaeCiuca: Romania ???????? joins the British ???????? people and the British Royal Family in their mourning for the loss of Her Majesty Queen Elizabeth II.