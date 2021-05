Premierul Florin Cîțu anunță că HORECA susține FACILITĂȚILE acordate special celor care s-au vaccinat

Premierul Florin Cîțu a declarat că reprezentanții HORECA, cu care a purtat discuții pentru a se ridica măsurile restrictive cel puțin pentru clienții vaccinați, sunt de acord cu măsurile cerute de guvern.

"E foarte important pentru noi ca după un an de zile putem deschide HORECA în siguranță. Am avut o discuție cu industria și avem soluții atractive și inedite pentru deschiderea industriei. Avem susținerea lor și pentru campania de vaccinare. Am vorbit, și sunt aici să îi asigur de susținerea mea. Am vorbit de susținerea turismului pe litoral. Am vorbit să putem să fim în restaurant la capacitate maximă, dar și pe plajă fără mască în anumite condiții. Am primit soluții din partea industriei și le vom pune în aplicare de la 1 iunie, și urmează ca de la 1 august să avem al doilea prag de relaxare. Mă bucură susținerea campaniei de vaccinare, vom avea un semn care se va pune în locațiile unde oamenii s-au vaccinat", a declarat Cîțu.