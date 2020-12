Premierul Ludovic Orban: 'În fiecare zi numărul persoanelor care se vindecă să fie mai mare decât numărul persoanelor care se infectează'

Premierul Ludovic Orban a declarat, joi, că procentul de pozitivare a persoanelor la noul coronavirus a fost mai mare în ultimele trei zile deoarece au fost efectuate mai puţine teste, fiind zile libere, el menţionând că săptămâna anterioară a fost o descreştere a numărului de cazuri, iar aproape în fiecare zi numărul celor care se vindecă a ajuns să fie mai mare decât al celor care se infectează, potrivit Agerpres.

"Dumneavoastră vă referiţi la procentul de persoane pozitive din procentul de persoane care se testează. Acest procent l-aţi văzut în ultimele trei zile pentru că au fost zile libere şi s-au efectuat mai puţine teste, l-aţi văzut mai mare pentru că se testează cazurile prioritare şi din cauza asta procentul de pozitivare este mai mare. Vedem în zilele următoare", a precizat Orban, răspunzând la o întrebare privind creşterea procentului de pozitivare.

El a adăugat că a scăzut procentul de pozitivare la săptămână.

"Ce pot să vă spun este că, pe săptămâna anterioară, am avut o descreştere la săptămână a numărului de cazuri cu peste 2.000 de cazuri, am avut cu peste 2.000 de cazuri mai puţin. De asemenea, a scăzut şi procentul de pozitivare la săptămână, evident, din cumulul cazurilor săptămânale. Am început ca aproape în fiecare zi numărul persoanelor care se vindecă să fie mai mare decât numărul persoanelor care se infectează", a susţinut Orban.