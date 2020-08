Premierul polonez își manifestă susținerea pentru candidata opoziției din Belarus

Premierul polonez Mateusz Morawiecki a anunţat că a avut luni o convorbire telefonică cu candidata opoziţiei la recentele alegeri prezidenţiale din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, căreia i-a transmis că susţine populaţia acestei ţări, transmite thenews.pl potrivit Agerpres.

''Am vorbit cu Svetlana Tihanovskaia la telefon. Am asigurat-o că poporul din Belarus are sprijinul deplin al Poloniei în căutarea libertăţii'', a scris pe Twitter şeful executivului polonez.De asemenea, el a promis sprijin pentru belaruşii care trăiesc în Polonia.'Astăzi, la 40 de ani de la Acordurile din august, avem nevoie din nou de acest tip de solidaritate'', a spus Morawiecki, făcând referire la situaţia din Polonia din august 1980, atunci când guvernul comunist de la acea vreme a fost nevoit să se aşeze la masa negocierilor cu muncitorii aflaţi în grevă.Anterior în cursul zilei de luni, Svetlana Tihanovskaia a declarat că este pregătită să conducă ţara şi a cerut crearea unui cadru legal prin care să se asigure organizarea de noi alegeri corecte.Într-o înregistrare video din Lituania, ţară în care a fugit săptămâna trecută, Tihanovskaia a cerut forţelor de ordine şi de securitate să înceteze să mai sprijine regimul preşedintelui Aleksandr Lukaşenko. Ea s-a pronunţat pentru crearea unui mecanism juridic care să garanteze că pot fi organizate noi alegeri prezidenţiale, corecte.În ultimele zile, zeci de mii de demonstranţi au ieşit pe străzile din Minsk şi din alte oraşe din Belarus pentru a protesta contra realegerii controversate a lui Aleksandr Lukaşenko în funcţia de preşedinte, în scrutinul din 9 august.Opoziţia, care susţine că votul a fost fraudat, a anunţat o grevă generală în semn de protest, în timp ce liderul de la Minsk invocă rezultatele oficiale ale scrutinului, care îi acordă peste 80% din sufragii, iar Svetlanei Tihanovskaia doar 10%, potrivit Reuters.