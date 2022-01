Premiile DGA: Regizorii Jane Campion, Kenneth Branagh şi Denis Villeneuve, între nominalizaţi

Sindicatul regizorilor americani (Directors Guild of America), ce recunoaşte realizările în regia de film, a anunţat nominalizaţii de anul acesta, scrie Variety, relatează News.ro.

DGA i-a nominalizat pe Kenneth Branagh pentru „Belfast” (Focus Features), Jane Campion pentru „The Power of the Dog” (Netflix), Paul Thomas Anderson pentru „Licorice Pizza” (MGM/United Artists Releasing), Steven Spielberg pentru „West Side Story” (20th Century Studios) şi Denis Villeneuve pentru „Dune” (Warner Bros).

Alte alegeri notabile îi includ pe Joel Coen („The Tragedy of Macbeth”), Adam McKay („Don’t Look Up”), Siân Heder („CODA”), Guillermo del Toro („Nightmare Alley”) şi Ryûsuke Hamaguchi („Drive My Car”).

Campion este a doua femeie care a primit vreodată a doua nominalizare din partea DGA. Prima a fost acum aproape 20 de ani pentru „The Piano” (1993). Cu acest film, ea a devenit şi a doua femeie nominalizată vreodată la categoria „cel mai bun regizor” pentur premiul Oscar. Campion şi „The Piano” au pierdut în cele din urmă în faţa lui Steven Spielberg pentru „Schindler’s List”.

Campion se alătură unei liste de 11 femei nominalizate de DGA pentru regie. Anul trecut au fost nominalizate Emerald Fennell („Promising Young Woman”) şi Chloé Zhao („Nomadland”), cea de-a doua câştigând premiul DGA şi Oscar, fiind doar a doua femeie care câştigă premiul Academiei Americane.

Alte regizoare care au fost recunoscute de Directors Guild sunt: Lina Wertmüller („Seven Beauties”), Randa Haines („Children of a Lesser God”), Barbra Streisand („The Prince of Tides”), Jane Campion („The Piano”), Sofia Coppola („Lost in Translation”), Valerie Faris (care a împărţit nominalizarea cu Jonathan Dayton pentru „Little Miss Sunshine”), Kathryn Bigelow („The Hurt Locker” şi „Zero Dark Thirty”) şi Greta Gerwig („Lady Bird”).