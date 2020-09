Preparatul delicios care isi ascunde originea: Milanesa a la Napolitana

Argentina este recunoscuta international pentru industria sa de bovine, iar carnea de vita reprezinta principalul element al bucatariei argentiniene. In acest sens peste 51 de milioane de vite sunt crescute anual in Argentina. In consecinta, era normal ca gastronomia argentiniana sa aduca o serie larga de retete de preparate din carne de vita. Insa unul este mai aparte, un deliciu care isi asunde originile in spatele unui nume ce pare italian.

Milanesa a la Napolitana este preparatul din muschi de vita care contrar numelui sau nu are legatura cu orasele Milano sau Napoli, situate in Italia.

Originar din Buenos Aires, preparatul a fost inventat in anii ‘40 intr-un restaurant numit “Napoli” si se evidentiaza prin combinatia specific sud-americana de vita trasa in pesmet, apoi inabusita cu sunca si sos de rosii si perfect finalizata cu un strat bogat cu mozzarella topita.

Reteta traditional argentiniana poate fi degustata si in Romania, la Vacanta Culinara – restaurant cu terasa in Mogosoaia, pe malul lacului.