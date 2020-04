Președintele CJ Ilfov, după incendiul de la Periș: I-am sugerat să deschidă un dosar penal

Președintele CJ Ilfov, Marian Petrache, susține că a discutat cu șeful Inspectoratului de Poliție și i-a sugerat să deschidă un dosar penal pentru firma care administrează terenul pe care s-a produs incendiul care a provocat poluare masivă în Capitală.

Citește și: VERDICT POLITIC cu Dana Budeanu, episodul 36: 'Să vină Sebi Ghiţă!'

”Referitor la poluarea din Periș – am vorbit cu șeful Inspectoratului de Poliție, cu domnul Iacubuș. Polițiștii fac cercetări pentru identificarea persoanei/persoanelor care au dat foc, dar i-am sugerat să deschidă dosar penal și pe numele firmei care are în proprietate acele terenuri care iau foc. Am vorbit cu cei de la ISU care spun că e teren accidentat și că abia pot pătrunde, dar că speră să lichideze focul în vreo două-trei ore.

Deci, ce e de făcut:

1. Pompierii să stingă incendiul cât mai repede ca să se limiteze poluarea.

2. Garda de Mediu să ceară de urgență ca firma care deține terenurile – Romsuintest, să ecologizeze zona.

3. Poliția și Parchetul să găsească vinovații.