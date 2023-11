Preşedintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi cere recunoaşterea 'statului Palestina' şi integrarea acestuia în ONU / Video

Preşedintele egiptean Abdel Fattah el-Sisi apreciază vineri că procesul de pace israeliano-palestinian este ”o idee cu sufletul la gură” şi cere comunităţii internaţionale să recunoască ca atare ”statul Palestina”, relatează AFP, potrivit news.ro.

O relansare a procesului de pace între israelieni şi palestinieni ”poate că este ceea ce este necesar” în viitorul apropiat, a declarat şeful statului egiptean, la primirea la Cairo a premierilor spaniol Pedro Sanchez şi belgian Alexander de Croo.

”Rezultatele acestui drum şovăitor de 30 de ani ne spun că trebuie” să se adopte altă abordare, a subliniat el într-o conferinţă de presă comună cu cei doi premieri.

Fâşia Gaza a fost însângerată în ultimele decenii de conflicte succesive, a subliniat el-Sisi.

Această nouă abordare presupune o ”recunoaştere a statului Palestina de către comunitatea internaţională şi o integrarea a sa în ONU”, a declarat Abdel Fattah el-Sisi.

”Acesta ar fi un câştig important”, a aprecviat el, la câteva ore după intrarea în vigoare a unui armistiţiu între Israel şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas în Războiul din Fâşia Gaza.

⚡️Egyptian President, Abdel Fattah Al-Sisi on the solution for Palestine: 'We are ready for the state of Palestine to be demilitarized and for there to be guarantees for this, in the form of NATO forces, UN forces, Arab forces, American forces. Whatever you want.'



(did he read… https://t.co/RJyO7oKTqH pic.twitter.com/J7rozCxojY