Preşedintele FITS propune înfiinţarea primului centru de cercetare a artelor spectacolului din România, prin colaborarea a trei universităţi

Preşedintele Festivalului Internaţional de Teatru de la Sibiu (FITS), actorul Constantin Chiriac, propune înfiinţarea primului centru de cercetare a artelor spectacolului din România, prin colaborarea a trei universităţi, cea de la Sibiu, Universitatea de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti şi Sorbona 3 de la Paris (Franţa).

"Doresc să-i adresez preşedintelui Academiei Române, o solicitare de a sprijini împreună cu ministrul Educaţiei şi împreună cu ministrul Culturii, înfiinţarea primului centru - institut de cercetări în zona artelor spectacolului şi al managementului cultural din România. Există propunerea şi şansa de a coopera universitatea din Sibiu împreună cu Sorbona 3 şi cu Universitatea de Artă Teatrală şi Cinematografică din Bucureşti în crearea unui centru de cercetări în zona artelor spectacolului şi a managementului cultural George Banu", a declarat joi, Constantin Chiriac, într-o conferinţă de presă, potrivit agerpres.ro.

Potrivit lui Chiriac, acest institut ar trebui să valorifice arhiva FITS, dar şi munca reputatul teatrolog, George Banu, stabilit la Paris.

"Să nu uităm că am avut personalităţi extraordinare, care au plecat şi după care nu avem măcar o arhivă. Vorbesc în primul rând de Liviu Ciulei, de alte nume excepţionale. Este imperios necesar ca toată arhiva Festivalului Internaţional de Teatru, de la marile conferinţe, 13 anul acesta, dar sunt sute şi sute pe parcursul celor 27 de ani, toate cărţile tipărite, toate spectacolele, toţi cei care sunt pe Aleea Celebrităţilor, care şi-au cedat drepturile, sunt deja 43 de mari personalităţi. Vor veni opt anul viitor şi an de an vor veni alte şi alte personalităţi, haideţi să construim ceva durabil, să punem în valoare ceea ce înseamnă dialogul în zona teatrului, a artelor spectacolului, a dansului, a muzicii prin Festivalul Internaţional de Teatru, prin tot ceea ce propune construcţia acestui nou centru de spectacole şi congrese, dar şi a unui institut, a unui centru de cercetări, în care domnul Banu poate să lase moştenire tot ce a făcut de-a lungul timpului, într-o zonă de cercetare, care credem noi că este extraordinar de benefică", a mai spus Constantin Chiriac.

În acest an, FITS este primul mare festival din Europa Centrală şi de Est care va fi organizat online, timp de zece zile, în perioada 12 până pe 21 iunie, prezentând gratuit, 138 de evenimente din 30 de ţări de pe cinci continente pe site-ul oficial, www.sibfest.ro, dar şi pe pagina de Facebook şi canalul de YouTube, a anunţat joi preşedintele festivalului, Constantin Chiriac.